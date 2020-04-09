中关村在线消息：据悉，LG官方今日宣布了全新的智能机设计语言图纸，暗示会应用到下一代LG G系列旗舰上。



LG全新设计图：3D Arc曲面屏+Raindrop靠左后摄

从2013年推出LG G2以来，几乎所有LG的高端手机都有一个共通点：后置摄像头组件无论是垂直还是水平排列均是居中，而且几乎所有的LG手机都采用了平面设计，虽然当前的趋势是曲面屏。

在下一个LG旗舰中将会迎来改变，在官方新闻稿中称其为全新的设计语言。首先机身背面摄像头会按照从大到小挪到设备左侧垂直排列。

LG将其称之为“Raindrop”雨滴设计，而除了主摄之外，所有摄像头都会平移到背部玻璃下方，不会凸起。

机身正面也进行了改造装备了曲面屏，LG称之为“3D Arc Design”。不仅仅是屏幕，背部的玻璃也将对称地弯曲，让用户的手感更加舒适。

LG一直是 "硬边"设计的拥护者，这让它的变化相当大。

尽管相比较前几代在设计风格上有较为明显的改变，但相比较当前的主流设计并没有太出彩的地方，期待新机能够给我们带来不一样的感觉。【7415868】

（文字图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：LG全新设计图：3D Arc曲面屏+Raindrop靠左后摄http://news.zol.com.cn/741/7415868.html