“解封”第一天：武汉市政府与拼多多达成战略合作，推动武汉企业全面复苏

4月8日，武汉解封第一天，武汉市人民政府与拼多多达成战略合作，正式启动“武汉优品馆”等项目，下一步将围绕帮扶武汉企业拓订单、稳产能、稳就业，帮助区域经济稳定增长等目标出台一系列合作方案。

武汉市副市长徐洪兰宣布拼多多“武汉优品馆”正式上线启动；武汉市人民政府副秘书长方洁、拼多多副总裁王坚，作为双方代表签署了战略合作框架协议。中央指导组工信部中小企业发展促进中心主任单立坡在武汉现场见证了双方远程签约的仪式。

同日，在武汉举行的全国10省地面频道联播的“中国荆楚味·湖北农产品”大型活动启动仪式上，湖北多地市县长联合拼多多等电商在线“带货”。中央指导组物资保障组组长、工信部副部长王江平出席启动仪式，并亮相拼多多“湖北优品馆”的直播间，为湖北农产品打气。

▲4月8日下午3点，武汉市人民政府与拼多多签署战略合作协议，拼多多副总裁王坚（左二）在上海现场代表拼多多视频签约。图片来源：安舜

解封第一天，新电商助力武汉“重启”

4月8日零时，随着武汉正式解除离汉离鄂通道管控措施，这座封闭76天的江城正式按下“重启键”。与此同时，武汉市政府联合拼多多推出“武汉优品馆”等项目，标志着这座城市的农产品、工业消费品的线上通路全面恢复。

“热干面，又见面了。”不少消费者在拼多多“湖北优品馆”看到各种品类的热干面后，一口气买了个遍。目前，包括蔡林记热干面、精武鸭脖等武汉城市的品牌名片，已经率先亮相拥有5.85亿用户的拼多多平台各主要推荐位，江城美味成了武汉消费复苏的先头兵。

疫情封城期间，受物流运力以及人力的限制，武汉对外的商品供给呈现断崖式下跌，一度只有物资输入几乎没有流出。随着武汉解封，武汉正式解除了离汉通道管控，铁路、民航、水运、公路有序恢复运行，物流全面开始恢复，企业的线上销售也终于回到正轨。

“在湖北经济生活逐渐恢复正常、武汉解除离汉离鄂通道管控的当下，新型电商平台通过创新模式助力武汉企业复工复产，帮助农产品迅速打通线上线下销售渠道，恰逢其时，更意义深远。”中央指导组工信部中小企业发展促进中心主任单立坡在武汉市与拼多多战略合作签约仪式上说。

此前，4月1日，在中央指导组和农业农村部的见证下，拼多多与湖北省农业农村厅达成战略合作，集中全平台优势力量推动湖北地区农（副）产品对接全国市场，并上线拼多多“湖北优品馆”。

▲4月8日早间，“中国荆楚味·湖北农产品”促销活动上，拼多多“湖北优品馆”的精武鸭脖商家正在进行直播，向平台5.85亿消费者推荐武汉美食。

数据显示，“湖北优品馆”上线当天接待超过1107万人次，累计售出湖北农（副）产品超410万斤。在平台5.85亿用户“为湖北拼单”的需求推动下，“湖北优品馆”上线后的一周内，平台湖北农产品销量较去年同期上涨超过370%。其中，截至4月8日，“湖北优品馆”内来自武汉的农产品订单，单日销售峰值已经超过300万斤，其中，精武等鸭脖类产品单日销售峰值超过10万斤。

在此基础上，随着武汉“解封”，“武汉优品馆”项目正式启动，将进一步推动平台武汉地区的订单量大幅提升。“与‘湖北优品馆’聚焦农（副）产品不同，‘武汉优品馆’将是一个集合武汉农业、工业等全产业链消费品的线上平台武汉优品馆。”拼多多副总裁王坚表示，接下来平台将和武汉市政府携手，推动武汉各区县的特色产品入驻“武汉优品馆”，拼多多将实施全面流量倾斜和资源扶持，全力推广武汉名优特产，展示汉商精神风貌。

农产品打头阵，6亿用户“吃援”湖北

在武汉市政府与拼多多达成战略合作的同一天，拼多多参与的另一场助力湖北经济回暖的大型活动也在武汉举行。

4月8日早上8点半，“中国荆楚味·湖北农产品”促销活动在武汉主会场正式启动，中央指导组物资保障组组长、工信部副部长王江平，湖北省人民政府副省长万勇等领导出席。湖北省秭归县等四个地市的领导在远程分会场，化身拼多多等平台的电商主播，同台助销“带货”。

▲4月8日上午，“中国荆楚味·湖北农产品”促销活动上，秭归县委副书记徐本禹（图左二）出现在拼多多直播间；中央指导组物资保障组组长、工信部副部长王江平（图右）在活动主会场，和观看直播的拼多多60万用户互动交流。

率先出现在拼多多助农直播间的是秭归县委副书记徐本禹。早上8点半，甫一出现，徐本禹便吸引了30万网友围观，很多人认出了这位曾因为支教乡村而荣获“感动中国2004年度人物”的“网红”。

“离去贵州支教已经一晃眼过去了16年，那都是过去的事情，我们要立足于现在，展望未来。”徐本禹说，眼下帮助秭归当地的农产品恢复销售才是他的心头大事。整个上午，徐本禹都在忙着为秭归脐橙代言、推荐、带货，教网友“一看、二摸、三闻”挑脐橙。

“拼多多有5.85亿的年活跃买家，2019年农产品交易额达到1364亿元，是中国最大的农产品上行平台，疫情期间很多地方主动找平台合作，都是想为销路受阻的农产品谋出路。”拼多多副总裁王坚说，此前，秭归县已经联合拼多多做过多轮直播助农活动，均取得了优异的效果。包括秭归县副县长宋俊华、中国工程院院士邓秀新等先后莅临直播间，希望帮助秭归农户再多卖出点脐橙。

4月8日上午9点，在湖北农产品促销主会场，中央指导组物资保障组组长、工信部副部长王江平莅临了正在直播的拼多多武汉商家“精武鸭脖”的展台，听到直播间里正有60万名网友在线观看、拼单时，王江平高兴地挥手致意：“谢谢各位网友对湖北农产品的支持和认可！”

▲4月8日早上9点，中央指导组物资保障组组长、工信部副部长王江平观看拼多多武汉鸭脖商家在农产品促销活动中的直播。图片来源：胡伟

随着武汉解除封城，湖北省各个地市普遍复工复产。包括脐橙、鸭脖等在内的涉农经济全面重启，产销通路全面打通。这场战役不仅关乎武汉农户、湖北农户的全年收成，更是超过1000万武汉人民、超过6000万湖北人民的社会经济复苏的首场战役。

“湖北省还有很多有区域特色农产品，比如小龙虾、香菇、脐橙等，仍需进一步发挥各方面力量和积极性，加大湖北省外市场的开拓力度。”单立坡主任在拼多多“武汉优品馆”上线启动仪式上表示，尽管武汉迎来解封之日，但我们仍需要铆足劲头。

“所有入馆的武汉和湖北商品，全部享受平台的流量倾斜和专项补贴，确保农户跟商家有钱赚，全国消费者能够以最经济的方式‘吃援’武汉和湖北。”拼多多副总裁王坚表示。

据悉，拼多多“武汉优品馆”将于近日正式上线，用户可以通过首页焦点图、秒杀频道、多多果园，以及泛武汉搜索关键词等多种方式，直达“武汉优品馆”，尽享荆楚好味道。

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