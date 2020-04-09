华为国行版P40上市4188元起售，哪个版本性价比最高？

随着昨日晚间2020年华为春季新品线上发布会的召开，华为国行版P40正式上市。华为P40系列三款手机的国内行版本正式发布，售价4188元起，将于4月8日晚上10点零八分开售，至于华为P40 Pro+将会在6月1日开售。那么问题来了，哪一款性价比最高呢？



华为国行版P40上市4188元起售

具体来看，华为P40系列有P40，P40 Pro以及P40 Pro+三款手机，P40为6.1英寸屏幕2340x1080分辨率，P40 Pro和P40 Pro+搭载了6.58英寸屏幕，分辨率2640x1200像素，并且后两款是90Hz刷新率，重量分别为209克和226克，两款手机都是IP68级防尘防水，P40则是IP53防尘抗水级别。



华为国行版P40上市4188元起售

摄像头方面：P40搭载后置三摄，分别为5000万像素的主摄像头， RYYB传感器，f/1.9光圈；超广角摄像头1600万像素，f/2.2光圈，等效焦距7mm；长焦摄像头为800万像素，f/2.4光圈，支持 OIS光学防抖，等效80mm；



华为国行版P40上市4188元起售

P40 Pro采用后置四摄，分别是5000万像素的主摄像头，依旧是RYYB传感器，f/1.9 光圈，支持OIS光学防抖；超广角摄像头则是4000万像素，f/1.8光圈，等效18mm；长焦摄像头为1200万像素，也是RYYB传感器，f/3.4光圈，支持OIS光学防抖，等效125mm；第四颗摄像头则是ToF飞行时间镜头，可以构建深度信息；

P40 Pro+搭载后置五镜头：5000万像素的主摄，RYYB传感器，f/1.9 光圈，支持OIS 光学防抖；超广角摄像头为4000万像素，f/1.8光圈，等效18mm；长焦摄像头为800万像素，f/2.4 光圈，支持OIS 光学防抖，等效80mm；超长焦摄像头则是800万像素潜望式，f/4.4光圈，支持OIS光学防抖，等效240mm；第五颗摄像头是ToF摄像头。

虽然配置是很因人而异的事情，但是大致上来看，售价4488元的8+128版本P40有望会成为爆款。毕竟不是人人都需要这么强大的拍摄能力，况且P40的拍摄能力已然不俗，还是实惠的价格更会受到用户的青睐。

那么你会选择哪一款呢？

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