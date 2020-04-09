中关村在线消息：北京时间4月9日消息，近日知名科技媒体Wccftech报道，索尼本周正式公开了PlayStation 5的手柄DualSense。随后，Wccftech发现一份公开专利显示，DualSense内置的麦克风阵列可以识别玩家声音并过滤背景噪声。



PS5手柄DualSense公布新特性 将支持语音降噪

这份专利是索尼2月份提交的，手柄DualSense将会包含至少三个内置麦克风的“线性”阵列。这些线性阵列将会·通过每个麦克风捕获声音的时间，来识别和隔离用户与环境声。DualSense还可以使得多个手柄在同一空间时消除串扰。

PS5手柄正式名称为DualSense，增加了触觉反馈功能，这能让玩家在游戏过程中体验更加丰富的触感，例如驾车驶过泥泞路面时的沉重感。此外，DualSense的L2和R2键中加入了自适应扳机，玩家可以感受到动作的张力，就像拉弓射箭一样。也就是说新手柄在游戏沉浸感方面又更进了一步。

DualSense依然采用品牌标志性的对称式设计，线条设计让手柄握感比实际看起来要小，调整了扳机的角度并对抓握感进行了微调。此外，DualSense还改变了光条的位置，让它更容易被看到。

在玩家社交方面，DualSense增加了一个内置麦克风阵列，使玩家无需耳机就可以与朋友聊天。同时DualSense取消了PS4手柄中的Share键，替换为Create键，方便将游戏内容分享给全球玩家或者自己的好友，具体功能如何待后续公布。

对于PS4手柄一直受诟病的续航问题，官方也提到PS5手柄的可充电电池的续航将会提升，具体情况并没有说。

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