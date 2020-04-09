爱奇艺否认造假指控，强硬回应做空机构：看最后谁赢

继瑞幸咖啡遭到浑水做空股价暴跌之后，爱奇艺遭Wolfpack Research做空。爱奇艺创始人兼CEO龚宇再次回应做空报告，态度十分强硬，表示看谁能应到最后。因为受到做空的影响，爱奇艺盘中股价短线跳水，股价曾下跌近10%后又回升。



爱奇艺否认造假指控

Wolfpack Research在其网站发布的报告显示，爱奇艺早在IPO之前便存在欺诈行为，且涉嫌财务造假。做空机构浑水称，它帮助了Wolfpack Research调查爱奇艺。



4月8日凌晨，爱奇艺否认造假指控：关于今日第三方机构发表质疑爱奇艺的报告，其引用数据与结论严重失实，与实际情况不符，作为一个负责任的上市公司，我们披露的所有财务和运营数据均是真实的，符合SEC要求，我们对于所有不实指控，坚决否认，并保留法律追诉权力。

4月8日，爱奇艺创始人兼CEO龚宇再次回应做空报告，“感谢大家的信任和鼎力支持，老老实实做人，踏踏实实做事。”当日凌晨，他曾强硬表示“邪不压正，看最后谁赢”。



爱奇艺否认造假指控

爱奇艺否认造假指控之后，搜狗CEO王小川为爱奇艺发声称，爱奇艺造假不可能。

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