中关村在线消息：北京时间4月8日消息，今晚，华为正式召开了华为中国春季新品线上发布会。在发布会尾声，余承东正式发布了华为智慧屏新品华为智慧屏X65。华为智慧屏X65采用了最新一代的OLED显示屏，显示效果非常出色。



华为智慧屏X65正式公开 售价24999元

华为智慧屏X65采用了65英寸4K OLED屏幕，同时还内置海思自研的鸿鹄898旗舰处理器，将会推出6GB RAM和128GB ROM两个不同的配置。

华为智慧屏X65搭载了一颗2400万像素超广角摄像头，并且采用升降式设计，内置海思Hi3559C ISP 芯片。

另外，华为智慧屏X65加入了大师模式，打开后将关闭屏幕的色彩渲染。在画质对比上，华为智慧屏 X65 与手机/平板、专业 PC、高端电视、专业显示器进行了对比。并获得了德国莱茵TüV眼部舒适度认证，全程 DC 调光无频闪。

售价方面，华为华为智慧屏X65售价为24999元，4月8日22：08开始预售，4月26日0：00正式开售。

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