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    华为智慧屏X65正式公开 售价24999元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间4月8日消息，今晚，华为正式召开了华为中国春季新品线上发布会。在发布会尾声，余承东正式发布了华为智慧屏新品华为智慧屏X65。华为智慧屏X65采用了最新一代的OLED显示屏，显示效果非常出色。

    华为智慧屏X65正式公开
    华为智慧屏X65正式公开 售价24999元

    华为智慧屏X65采用了65英寸4K OLED屏幕，同时还内置海思自研的鸿鹄898旗舰处理器，将会推出6GB RAM和128GB ROM两个不同的配置。

    华为智慧屏X65搭载了一颗2400万像素超广角摄像头，并且采用升降式设计，内置海思Hi3559C ISP 芯片。

    另外，华为智慧屏X65加入了大师模式，打开后将关闭屏幕的色彩渲染。在画质对比上，华为智慧屏 X65 与手机/平板、专业 PC、高端电视、专业显示器进行了对比。并获得了德国莱茵TüV眼部舒适度认证，全程 DC 调光无频闪。

    售价方面，华为华为智慧屏X65售价为24999元，4月8日22：08开始预售，4月26日0：00正式开售。

    （本文图片来自互联网）

    （7415547）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7415547.html report 818 中关村在线消息：北京时间4月8日消息，今晚，华为正式召开了华为中国春季新品线上发布会。在发布会尾声，余承东正式发布了华为智慧屏新品华为智慧屏X65。华为智慧屏X65采用了最新一代的OLED显示屏，显示效果非常出色。华为智慧屏X65正式公开 售价24999元华为智慧屏X65采...
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