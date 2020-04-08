    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    华为手机华为 P40 Pro（8GB/256GB/全网通/5G版）

    华为P40 Pro相机登顶DxOMark 总分128分

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲

    中关村在线消息：余承东刚刚正式发布了华为P40 Pro旗舰手机，该机不仅拥有强劲的性能，还带来了顶级的相机系统，配备了超感知徕卡四摄方案。目前，该机权威评测机构DxOMark的相机排行榜上微距第一，总分128分。

    华为P40 Pro相机登顶DxOMark 总分128分
    华为P40 Pro DxOMark得分128分

    华为P40 Pro搭载5000万像素RYYB超感光主摄+4000万像素超感光电影摄像头+1200万像素RYYB超感光潜望式长焦镜头+3D深感摄像头，支持5倍光学变焦、50倍数码变焦拍摄，且RYYB技术的应用也使其在远距离的夜拍中，也能带来清晰的图像效果。

    华为P40 Pro相机登顶DxOMark 总分128分
    华为P40 Pro相机DxOMark详细评分

    DXOMARK在总结中表示，我们已经习惯于看到DXO排名中的最高分以小幅度增长，新的冠军比前任提升有限。不过，这次情况有所不同，华为P40 Pro取得了巨大的成功，相比此前的冠军OPPO Find X2 Pro小米10 Pro提高了足足4分。

    华为P40 Pro相机登顶DxOMark 总分128分
    DxOMark称华为P40 Pro是迄今最好的拍照手机

    DXOMARK还强调，华为P40 Pro的相机系统几乎是他们迄今测试过的手机中最好的一款，它在变焦方面的表现尤其令人印象深刻：在各种变焦距离内所拍出的照片细节都比竞品更为丰富，噪点也更少，提供了迄今为止最佳的纹理/噪点平衡。【7415541】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为P40 Pro相机登顶DxOMark 总分128分http://news.zol.com.cn/741/7415541.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7415541.html report 952 中关村在线消息：余承东刚刚正式发布了华为P40 Pro旗舰手机，该机不仅拥有强劲的性能，还带来了顶级的相机系统，配备了超感知徕卡四摄方案。目前，该机权威评测机构DxOMark的相机排行榜上微距第一，总分128分。华为P40 Pro DxOMark得分128分华为P40 Pro搭载5000万像素RY...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：华为P40 Pro登顶DxOMark
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错