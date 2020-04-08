华为P40 Pro相机登顶DxOMark 总分128分

中关村在线消息：余承东刚刚正式发布了华为P40 Pro旗舰手机，该机不仅拥有强劲的性能，还带来了顶级的相机系统，配备了超感知徕卡四摄方案。目前，该机权威评测机构DxOMark的相机排行榜上微距第一，总分128分。



华为P40 Pro DxOMark得分128分

华为P40 Pro搭载5000万像素RYYB超感光主摄+4000万像素超感光电影摄像头+1200万像素RYYB超感光潜望式长焦镜头+3D深感摄像头，支持5倍光学变焦、50倍数码变焦拍摄，且RYYB技术的应用也使其在远距离的夜拍中，也能带来清晰的图像效果。



华为P40 Pro相机DxOMark详细评分

DXOMARK在总结中表示，我们已经习惯于看到DXO排名中的最高分以小幅度增长，新的冠军比前任提升有限。不过，这次情况有所不同，华为P40 Pro取得了巨大的成功，相比此前的冠军OPPO Find X2 Pro和小米10 Pro提高了足足4分。



DxOMark称华为P40 Pro是迄今最好的拍照手机

DXOMARK还强调，华为P40 Pro的相机系统几乎是他们迄今测试过的手机中最好的一款，它在变焦方面的表现尤其令人印象深刻：在各种变焦距离内所拍出的照片细节都比竞品更为丰富，噪点也更少，提供了迄今为止最佳的纹理/噪点平衡。【7415541】

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