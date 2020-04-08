中关村在线消息：北京时间4月8日消息，今天湖北省正式解封，京东集团也正式对外宣布了三大湖北支持计划。京东计划未来三年时间里，在湖北投资超60亿元，以期助力湖北经济重振。



京东计划未来向湖北投资60亿元 帮助经济实现复苏

京东方面表示，在新基建领域，京东将全力支持湖北打造以智能供应链和智慧物流为核心的新一代基础设施：其中，在智慧物流园区建设方面，京东将在目前以武汉亚洲一号为核心、覆盖全湖北的高效物流网络基础上，以技术投入推动物流产业升级。

在智慧城市服务方面，京东宣布将推动建设包括湖北省应急物资管理平台、数字媒体信息服务平台等在内的一系列智慧城市服务，与当地政府合作，利用云、AI、大数据等技术实力，帮助当地政府提升应急响应能力。在产业扶持领域，京东将不断加强对湖北当地品牌和中小企业发展的扶持力度。

此外，京东还推出了“春雨计划”， 帮助湖北零售产业链重回快车道，并针对湖北地区品牌、商家推出了“买光湖北货”活动。平台数据显示，从4月1日到7日，京东平台湖北商品线上成交额较去年同期增长了106%，湖北农产品累计销售1400吨。京东生鲜于近日计划包销价值60亿元、10万吨的小龙虾。

京东方面还表示，其将围绕2020年国家脱贫计划，重点支持湖北的贫困地区农产品高效上行，以产业扶贫、用工扶贫、金融扶贫等诸多方式帮助贫困地区脱贫致富。未来京东将继续支持湖北当地众多扶贫品牌及恩施、竹山、竹溪、房县等扶贫特产馆的发展，打造湖北扶贫助农的快车道。

京东集团表示，将充分发挥自身优势，全面开放多年来锻造的供应链、物流、技术、服务等核心能力，通过一系列支持举措，为湖北经济复苏激活贡献自己最大的力量。

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