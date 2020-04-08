美军用3D打印自制N95口罩：创意不错，但效率太低了

新冠疫情在美国本土肆虐，让口罩成为稀缺资源。据外媒报道，美国军队也发挥各自的聪明才智，开始自制口罩。美国空军第388战斗机联队就使用3D打印机自制了N95口罩，虽然这个创意不错，但可惜生产效率实在不高，45小时造只了4个……



美军用3D打印自制N95口罩

据美国空军第388战斗机联队4月7日发布的消息称，自该部队部署地希尔空军基地所在的犹他州暴发新冠肺炎疫情以来，该部队就在尽最大努力做好自我防护工作，而不是依靠外界提供防护物资，因为医疗工作者和急救人员更需要这些防疫物品。



美军用3D打印自制N95口罩

报道称，该部队使用了3D打印技术来制造N95口罩。他们在3D打印机上使用一种合成材料（尼龙、塑料和碳纤维）来制作口罩，每个面罩由3个独立打印而成的部分组成，分别是口罩主体、内部网格和放置过滤材料的外罩。

这种N95口罩可以反复多次使用，可以用酒精进行消毒，滤芯则是从家用的空气净化器滤材上切割下来的，将口罩固定在脸上的绳子具有弹性，加上口罩内部边缘的密封条可以保证密封性能。



美军用3D打印自制N95口罩

不过使用3D打印技术制造口罩的效率不算太高。该战斗机联队的飞行员布雷特·豪斯说：“目前制造4个口罩需要45小时，3D打印机24小时都在运作。”该战机维修部门已经接到了几十个口罩的订单，按照目前的速度无法需求，该不对也正在寻找其他的替代方法。

指挥官迈克尔·迈尔斯上校说：“我们也在考虑缝制不太复杂的织物口罩，并从市场公开采购，但我们对自己具备生产口罩的能力感到非常兴奋。”

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