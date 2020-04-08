三大运营商联合发布5G消息业务 短信升级版

中关村在线消息：中国移动、中国电信、中国联通今天共同发布了《5G消息白皮书》，提出5G消息这一概念，希望能够对现有的短信业务进行全面升级。





移动方面表示，5G消息是全球运营商的共同选择，基于统一GSMA RCS标准，可以为客户提供多媒体消息、商业类消息、智能化消息以及互动式服务、安全防伪等全新体验。

电信表示将加强生态合作，与产业链共同打造网络互通、业务互联、终端共享、体验一致的高价值消息生态，共同丰富5G消息应用，挖掘更多的商业应用场景。

联通方面表示，5G消息是5G生态以及数字经济的重要组成部分，蕴含着信息服务模式演进迭代的重要契机，期待产业链各方能够齐心协力，共同打造5G消息生态圈，升级手机用户的消息服务体验。

据悉，5G消息业务是基础短消息服务的升版级，对个人用户将打破长度限制，内容方面也将实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的融合；对企业用户则可以提供与个人用户之间的信息交互接口，通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。

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