中关村在线消息：近日据外媒消息称，已经获得了一些关于Galaxy Fold 2的信息，三星将以更低的价格提供256GB型号。



三星Galaxy Fold 2将会有256GB机型 起售价降低

Galaxy Fold的价格为1980美元，是三星有史以来最贵的智能手机，它拥有最新的技术规格，而且只有一款512GB存储的机型可供选择。

据说型号为SM-F916的Galaxy Fold 2将采用256GB内部存储，SM-F91x将有两个型号，另一个是512GB存储空间，这一拆分将使三星能够降低Galaxy Fold阵容的入门成本。

考虑到三星在1400美元的Galaxy Z Flip上所获得的非凡反响，该公司知道，将Galaxy Fold 2的价格降低一些，无疑将有助于该设备成为主流。

与前代产品上的4.6英寸显示屏相比，Galaxy Fold 2预计将采用更大的可折叠显示屏，可折叠显示屏的尺寸也可能会增加到7.7英寸。

预计它将采用Infinity-O面板，并为自拍摄像头开孔，而不是三星在Galaxy Fold上采用的不寻常刘海设计。

三星还将为Galaxy Fold 2提供一个强大的摄像头设置，它可能会获得与Galaxy S20+一样的摄像头设置，除了旗舰级的处理器、内存规格，支持5G外，Galaxy Fold 2很有可能也会有4G版本（SM-F910）。

据了解，Galaxy Fold 2有望在今年第三季度上市，很多人认为，它可能会在8月份与Galaxy Note 20一起推出。【7414969】

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