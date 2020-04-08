中关村在线消息：据悉，近日网络上出现了一种名为“WannaRen”的新型比特币勒索病毒，与此前的“WannaCry”病毒类似，病毒入侵电脑后，会弹出勒索对话框，并向用户索要比特币。



勒索病毒“WannaRen”迅速传播 杀毒软件暂时无能为力

“WannaRen”病毒入侵电脑后会加密系统中几乎所有文件，恢复文件需支付0.05个比特币的赎金。

“WannaRen”病毒现存在两个变体，一个通过文字，另一个通过图片发送勒索信息，这次勒索比特币用的钱包地址与2017年相同，基本可以确定这是同一人所为。

2017年的“WannaCry”病毒使至少150个国家，30万台电脑中招，造成经济损失达80亿美元，影响到了金融、能源、医疗等众多行业，给社会和民生安全造成了严重的危机。

现在，电脑若感染“WannaRen”病毒，第一时间使用杀毒软件手动查杀，电脑依旧会被感染，目前大部分杀毒软件无法对此病毒进行拦截，所以在近期，请尽量不要打开或下载来源不明的文件。【7414938】

（文中图片来自互联网）

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