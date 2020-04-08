中关村在线消息：近日据外媒消息，Apple Music将提供5000万美元的预付款以此来在新冠疫情持续阶段为独立音乐厂牌和音乐人提供支持。



AppleMusic为独立厂牌和发行商提供五千万基金支持

消息人士告诉Music Business Worldwide，为了抵消新冠病毒大流行带来的预期负面影响，苹果悄悄启动了一项5000万美元的先期基金，从而为独立唱片公司和发行商在Apple Music上的运转提供支持。

这笔资金似乎将用于从未来Apple Music版税中提取的一次性预付款。只有那些跟Apple Music有直接分销协议的唱片公司和分销商才有资格。

此外这些唱片公司和分销商还必须达到Apple Music季度盈利至少1万美元的标准，这一限制排除了通过大品牌发行独立品牌的可能性。

苹果音乐正在告诉唱片公司和发行商，希望这些钱将被用来帮助他们支付艺人工资并维持运营以此来应对全球禁售的局面。

新冠病毒大流行对音乐行业的打击尤其严重，因为在世界各地，演唱会、现场表演基本上都被取消，电影和电视节目停止制作、实体店关闭导致实体唱片销量下降都导致了音乐行业的收入枯竭。

许多唱片公司都在考虑推迟即将发行的专辑以避免这段时期的需求疲软--这与跟有关苹果将于今年秋季推出“iPhone 12”的传言如出一辙。【7414847】

（文中图片来自互联网）

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