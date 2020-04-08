早报：苹果发布iOS13.4.1更新 爱奇艺否认财务欺诈指控

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果发布 iOS 13.4.1/iPadOS 13.4.1 正式版更新





苹果正式推送 iOS 13.4.1/ iPadOS 13.4.1正式版更新，版本号为17E262，主要是包括了针对iPhone和iPad的错误修复。本次更新解决了一个问题，即运行iOS 13.4的设备无法与运行iOS 9.3.6及更早版本或OS X El Capitan 10.11.6及更早版本的设备进行FaceTime通话。它还修复了设置应用程序中的一个错误，该错误可能导致从主屏幕上的快速操作菜单中选择蓝牙功能时发生失败的问题。



在 iOS 13.4 和 macOS 10.15.4 发布后不久，FaceTime 问题就被发现，该问题使得运行这些更新的iPhone、iPad 和 Mac无法从无法升级的旧设备，如iPad 2、第三代 iPad、iPhone 4S、第一代iPad mini和第五代iPod touch等设备上拨打或接收FaceTime电话。







在纳斯达克上市的爱奇艺被市场研究机构Wolfpack Research做空，后者称爱奇艺2019年收入被夸大80-130亿元。对此，爱奇艺表示，做空报告引用数据与结论严重失实，公司对所有不实指控坚决否认。



做空报告指出，爱奇艺早在2018年首次公开募股之前就存在欺诈行为，并一直持续至今。Wolfpack Research估计爱奇艺将其2019年的收入夸大了大约80-130亿人民币，即27%-44%，爱奇艺通过夸大约42%-60%的用户数量来实现此目的。此外，报告认为，爱奇艺夸大了其为内容、其他资产和收购支付的成本，通过烧假钱，向审计师和投资者隐藏欺诈行为。





索尼正式发布了PS5全新手柄设计——DualSense，这是PlayStation 25年来手柄设计的最大突破！



首先DualSense新增了触觉反馈功能（Haptic feedback），这也是首个支持该功能的PS手柄，是手柄震动的改进升级版。

其次索尼还在DualSense的L2和R2中加入了自适应扳机（Adaptive triggers），可以根据不同的游戏提供不同的阻力反馈，比如能模仿拉弓射箭的触感。

DualSense还将原本的分享键升级为创造键（Create），方便用户将精彩的游戏内容分享给全球玩家或者自己的好友。最后DualSense还集成了内置麦克风与Type-C接口。

任天堂Switch 全系破解，黑客开售硬件模块：4 月底发货





日前TX团队（Team-Xecuter）正式宣布启动Switch破解模块的预购。同时TX团队还放出了安装破解模块（modchip）后的主板高清照片。TX团队表示情况正在好转，预计将在不久后开始接受预订，并在接下来的几天内发送评估/测试样品。而在经历过停工后，官方宣布了启动Switch破解模块预购的消息。据官方说法，此次破解采取硬破方式，也就是对于长续航版和Lite需要拆机加焊以固定。



SX Core可破解全系Switch，SX Lite则专门用于Switch Lite，两者定价均为45.95美元(约合324元)。除了modchip，破解模块中还附赠SX OS授权，用户仍可以使用CFW（自定义固件）。TX表示，预购产品计划于4月底发货。





刘作虎今晚在微博透露，这次一加8/Pro系列新品加入了“你们可以不用，但一定要有的”功能，这次新品加入了无线充电功能，做到了几乎和有线一样快的充电速度。爆料人士@evleaks 曝光了几张一加8 Pro搭配的立式无线闪充充电板的图片。在一加8 Pro手机界面还有Warp Charge闪充字样。



整理爆料称，一加 8将提供三种颜色选择，包括黑色，浅绿色以及名为“发光”的渐变色。就外观设计而言，新机看起来几乎跟一加7T Pro一样。

性能方面，一加 8将搭载骁龙865，并具有8GB RAM / 128GB UFS存储或12GB RAM / 256GB UFS存储。背面有一个4800万像素的主相机，还有一个1600万像素的广角相机和200万像素的深度传感器。4300 mAh电池供电，30W快速充电，但不支持无线充电。

“iPhone 12”泄露图显示苹果iOS 14主屏幕支持小部件





近日有爆料博主DongleBookPro在推特上晒出了iOS 14墙纸设置面板的屏幕截图。从博主放出的屏幕截图来看，iOS 14默认壁纸得到了更好的分类而非所有壁纸都被放在一起，用户可通过滑动屏幕浏览查看每个壁纸集并轻松地找到自己需要的壁纸。



另外从曝光的iOS 14测试版代码来看，苹果预计将在iOS 14中首次为iPhone/iPad提供屏幕小部件。这类新窗口小部件可以代替iPadOS 13上的固定窗口小部件。

今天，推特爆料人士Fudge（choco_bit）分享了“iPhone 12 Pro”的前后图形显示，其刘海更小，后置摄像头采用了三摄像头加激光雷达的“浴霸”设计。

5G版三星 Galaxy Z Flip 将于今年晚些时候上市





据外媒Sammobile独家消息，三星确实有Galaxy Z Flip的5G版本，并可能在今年晚些时候推出。



三星毫不掩饰其希望在2020年发布更多5G手机的事实，且对5G网络的支持已经不仅仅局限于旗舰手机，未来会有更多A系列手机也将支持5G网络。据悉，三星希望今年将其5G设备带到40多个国家。目前尚无确切消息可证明三星计划何时推出5G Galaxy Z Flip以及其价格。

取代Office 365 微软宣布Microsoft 365上线 Teams免费半年





微软的Office办公套装转向云服务Office 365已经有六七年时间了，现在它要被全新的生产力平台——Microsoft 365取代了，国内将在4月22日上线。针对目前的特殊情况，其中的Teams远程会议服务将免费半年。



Microsoft 365取代Office 365的消息之前已经宣布过了，微软中国今天也发布了这一消息，并谈到了Microsoft 365在国内本地化上的一些进展。

微软表示，Microsoft 365 是包含 Windows 10（适用部分版本）、Office 365 及 EMS 企业移动安全套件（适用部分版本）在内的先进生产力云平台和工具。

目前全球有超过 2.15 亿月活用户在使用微软的生产力工具，其中 1.28 亿用户每天使用现代办公服务，1.35 亿用户在使用 Outlook 移动版。

官方通告：4月8日0时起 武汉市解除离汉通道管控措施





4月7日晚间，湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发布官方通告，宣布经中央批准，从4月8日零时起，武汉市解除离汉通道管控措施，撤除武汉市交通管控卡口，有序恢复铁路、民航、水运、公路、城市公交运行。



通告同时强调，各地要坚持零新增不等于零风险、解除通道管控不等于解除防控措施、打开城门不等于打开家门，坚持I级响应防控措施，各类人员必须凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。

各地继续强化小区管控，严格进出人员管理，实行身份必问、信息必录、体温必测、口罩必戴，守好社区一线防控阵地。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7414805）

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：苹果发布iOS13.4.1更新 爱奇艺否认财务欺诈指控http://news.zol.com.cn/741/7414805.html