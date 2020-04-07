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    曝魅族17将采用LPDDR4X内存 会有高配版？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：魅族将于4月15日发布春季新品魅族17手机，现在关于该机的信息也多了起来，今天就有消息称，魅族17将采用LPDDR4X内存。

    魅族 17 最新爆料：配 LPDDR4X 内存

    据悉，这个消息来自于一张安兔兔配置截图，其中显示魅族17采用的是LPDDR4X内存，运行内存为8GB，存储为28GB。

    不过有分析认为魅族17可能不止一个型号，采用LPDDR4X内存的为标配版，而更高配的版本应该会采用LPDDR5内存，这是今年的旗舰机型普遍采用的。

    此外，根据之前的消息，魅族17正面将采用一块6.5英寸的90Hz OLED曲面挖孔屏；机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。

    核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充。

    （7414649）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：曝魅族17将采用LPDDR4X内存 会有高配版？http://news.zol.com.cn/741/7414649.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7414649.html report 724 中关村在线消息：魅族将于4月15日发布春季新品魅族17手机，现在关于该机的信息也多了起来，今天就有消息称，魅族17将采用LPDDR4X内存。据悉，这个消息来自于一张安兔兔配置截图，其中显示魅族17采用的是LPDDR4X内存，运行内存为8GB，存储为28GB。不过有分析认为魅族17可...
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