中关村在线消息：魅族将于4月15日发布春季新品魅族17手机，现在关于该机的信息也多了起来，今天就有消息称，魅族17将采用LPDDR4X内存。





据悉，这个消息来自于一张安兔兔配置截图，其中显示魅族17采用的是LPDDR4X内存，运行内存为8GB，存储为28GB。

不过有分析认为魅族17可能不止一个型号，采用LPDDR4X内存的为标配版，而更高配的版本应该会采用LPDDR5内存，这是今年的旗舰机型普遍采用的。

此外，根据之前的消息，魅族17正面将采用一块6.5英寸的90Hz OLED曲面挖孔屏；机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。

核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充。

（7414649）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：曝魅族17将采用LPDDR4X内存 会有高配版？http://news.zol.com.cn/741/7414649.html