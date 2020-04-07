理想汽车CEO：疫情影响超过08年金融危机

中关村在线消息：理想汽车CEO李想今天在其微博表达了对此次新冠疫情影响的看法，他认为这次疫情对于经济和消费的影响远不是SARS能比的，甚至超过了2008年的金融危机。





其表示，全球范围预计今年冬季会反复一次，预计明年冬天会有一次小反复，2022年春季才可以在全球范围消灭的差不多。

对于创业者，他强调，千万不要低估了疫情的影响和破坏力，要么加倍努力，要么理性的降低目标，最重要的是要活下去。

以下为微博原文：

这次疫情对于经济和消费的影响远不是SARS能比的，甚至远远超过了2008年的金融危机，以及2000年的互联网泡沫（对于科技企业的影响）。看到几个金融机构对于全球疫情影响的最新预测都是持续到了2022年初，全球范围预计今年冬季会反复一次，预计明年冬天会有一次小反复，2022年春季才可以在全球范围消灭的差不多。

对于国内的影响有两个非常明显的。第一个是以餐饮为主的服务行业，国内疫情虽然控制的很好，但是海外只要持续有疫情，导入国内的就必须严格控制，这无疑会对服务业存在相当大的影响，因为高传染力病毒的星星之火不控制好也可以燎原。目前已经看到了不少的餐饮和服务行业的门店，已经挂上了转让的招牌。

第二个是出口，中国经济过去三十年的高速发展，出口基本上贡献了半壁江山。目前欧美的疫情，无疑对于消费产生巨大的打击，也必然会影响进口的需求。

这个特殊的时期，尤其是创业者，千万不要低估了疫情的影响和破坏力。你要做出200%的努力，才有机会拿到之前设定的目标。要么加倍努力，要么理性的降低目标，自己主动打脸远比公司倒掉好得多。

最重要的是，一定要活下去！

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