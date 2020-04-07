中关村在线消息：北京时间4月7日消息，近日知名调研机构Strategy Analytics发布了一份调研报告，报告中提到了新型冠状病毒对于人们消费的影响。Strategy Analytics表示，37%中国消费者将会推迟购买全新的智能手机。



研究机构：受疫情影响37%中国消费者推迟买手机

Strategy Analytics在报告中提到，将近三分之二的中国人和三分之一的英国和美国人计划取消或延迟旅行。除此之外，中国还有五分之二的消费者搁置了一些高消费。不仅仅是智能手机，35%中国消费者还将购买新电脑的计划推迟，32%的用户目前也不会升级5G服务。

此前，知名调研机构Counterpoint Research发布了一份报告。报告中显示，新型冠状病毒在全球流行，致使2月份全球智能手机销量下滑了14%，未来全球智能手机的销量还将进一步的下滑。

报告中提到，新冠疫情的爆发导致许多手机厂商关闭了他们的零售店，尤其是苹果，2月份的时候关闭了他们的所有中国大陆地区的Apple Store。苹果在他们的财报中也提到，2月份苹果在中国大陆市场的智能手机销量不足50万部。

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