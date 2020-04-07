OPPO Find X2 lite渲染图曝光 水滴屏+后置四摄

中关村在线消息：前段时间，OPPO旗下一款型号为“Find X2 lite”的新机被外媒曝光。近日，有外媒公布了关于该机的更多外观渲染图。



网曝OPPO Find X2 lite最新渲染图

根据渲染图显示，OPPO Find X2 lite新机的外观设计与此前的Reno3元气版有些类似，其并未完全继承Find X2系列的设计，正面搭载了一块水滴显示屏，且并未采用双曲面的设计，且边框也更宽一些。



OPPO Find X2 lite将搭载骁龙765处理器

OPPO Find X2 lite的背部则是继承了OPPO旗下多款手机的设计，采用了左上角竖排四摄的设计，爆料者还称其相机模组旁边还印有“Ultra Steady”标语，据推测该机也配备了OPPO今年主打的视频防抖功能。

消息称，OPPO Find X2 Lite正面将采用一块6.4英寸OLED屏幕，比例为20：9；核心将搭载高通骁龙765处理器，支持SA/NSA双模5G网络，配备8GB+128GB存储组合；机身内置4025mAh电池，最高支持30W快充。【7414475】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Find X2 lite渲染图曝光 水滴屏+后置四摄http://news.zol.com.cn/741/7414475.html