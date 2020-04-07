魅族17官方宣传图曝光 90Hz挖孔屏+骁龙865

中关村在线消息：据近期爆料显示，魅族科技将于4月15日召开新品发布会，正式发布17周年旗舰手机——魅族17。今日，有网友在微博曝光了一张疑似吗，魅族17的官方宣传图，详细介绍了该机的配置和售价信息。



网曝魅族17官方宣传图

从图片中的信息来看，魅族17的参数与近期的爆料基本保持一致，其正面将采用一块6.5英寸的90Hz OLED曲面挖孔屏；机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。



网曝魅族17真机图

核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充，起售价为3999元。

值得注意的是，魅族17并非全系均搭载了LPDDR5内存规格，其入门级存储的8GB+128GB版本采用了LPDDR4x内存。【7413878】

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