    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    魅族手机魅族 17（全网通/5G版）

    魅族17官方宣传图曝光 90Hz挖孔屏+骁龙865

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲

    中关村在线消息：据近期爆料显示，魅族科技将于4月15日召开新品发布会，正式发布17周年旗舰手机——魅族17。今日，有网友在微博曝光了一张疑似吗，魅族17的官方宣传图，详细介绍了该机的配置和售价信息。

    魅族17官方宣传图曝光 90Hz挖孔屏+骁龙865
    网曝魅族17官方宣传图

    从图片中的信息来看，魅族17的参数与近期的爆料基本保持一致，其正面将采用一块6.5英寸的90Hz OLED曲面挖孔屏；机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。

    魅族17真机图再曝 等边打孔屏+后置横排四摄
    网曝魅族17真机图

    核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充，起售价为3999元。

    值得注意的是，魅族17并非全系均搭载了LPDDR5内存规格，其入门级存储的8GB+128GB版本采用了LPDDR4x内存。【7413878】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：魅族17官方宣传图曝光 90Hz挖孔屏+骁龙865http://news.zol.com.cn/741/7413878.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7413878.html report 756 中关村在线消息：据近期爆料显示，魅族科技将于4月15日召开新品发布会，正式发布17周年旗舰手机——魅族17。今日，有网友在微博曝光了一张疑似吗，魅族17的官方宣传图，详细介绍了该机的配置和售价信息。网曝魅族17官方宣传图从图片中的信息来看，魅族17的参数与近期的爆...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：魅族17官方宣传图曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错