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    泄露者称新款13英寸MacBook Pro 或下个月上市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据YouTuber和泄密者Jon Prosser分享的传闻，苹果将在5月宣布一款代号为J223的13英寸MacBook Pro新机，并将于5月发布。

    泄露者称新款13英寸MacBook Pro 或下个月上市
    泄露者称新款13英寸MacBook Pro 或下个月上市

    分析师Kuo曾表示，苹果计划在2020年第二季度发布配备剪刀式键盘的新款MacBook Pro和MacBook Air机型。

    如预测的那样，苹果在上个月发布了新款MacBook Air，考虑到16英寸的MacBook Pro在5个月前才发布，这样一来，只剩下13英寸的MacBook Pro。

    正如Prosser所指出的，苹果可能会为其更小的MacBook Pro推出新的尺寸，Kuo过去曾提到过14英寸机型，因此新的14英寸机型很可能会取代即将停产的13英寸MacBook Pro。

    目前的13英寸MacBook Pro仍然使用的是蝴蝶式键盘，在长时间使用后可能会出现按键粘连或无反应等问题，这促使苹果在2018年在全球范围内启动了免费维修计划。

    苹果通过在16英寸MacBook Pro和13英寸MacBook Air上的全新Magic Keyboard恢复到剪刀式键盘，解决了这一问题。

    除了键盘之外，新款13英寸MacBook Pro有望获得升级版的处理器，采用英特尔第十代Ice Lake芯片，10纳米架构打造。

    Prosser过去曾分享过谷歌设备相关的准确的泄露信息，他最近才开始分享苹果的传闻，所以他的准确性记录有限。

    倘若他的最新信息被证明是准确的，那么苹果的整个笔记本阵容将在下个月底之前拥有剪刀式键盘。【7413856】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：泄露者称新款13英寸MacBook Pro 或下个月上市http://news.zol.com.cn/741/7413856.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7413856.html report 1126 中关村在线消息：近日据YouTuber和泄密者Jon Prosser分享的传闻，苹果将在5月宣布一款代号为J223的13英寸MacBook Pro新机，并将于5月发布。泄露者称新款13英寸MacBook Pro 或下个月上市分析师Kuo曾表示，苹果计划在2020年第二季度发布配备剪刀式键盘的新款MacBook Pro和...
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