OPPO Ace2 5G正式官宣 将于4月13日发布

中关村在线消息：今天上午，OPPO手机官微发文正式宣布了“OPPO Ace2 5G超级玩家”新机。据此前OPPO副总裁沈义人透露，该机将在4月13日正式发布。



OPPO Ace2 5G超级玩家官宣

综合目前已知爆料，OPPO Ace2正面将采用一块6.5英寸AMOLED挖孔屏，屏幕分辨率为2400×1080；该机背部配备了一块圆形的相机模组，其中分别搭载了4800万像素+800万像素+200万像素+200万像素四摄方案。



网曝OPPO Ace2最新渲染图

配置方面，OPPO Ace2核心将搭载搭载骁龙865处理器，支持双模5G网络，最高配备12GB+256GB存储组合；机身内置1955mAH双电芯方案，支持65W快充。据爆料，该机还可能会支持120Hz屏幕刷新率。



OPPO Ace2依然主打性价比

价格方面，据据@数码闲聊站 介绍，此次的OPPO Ace2将脱离“Reno”系列，但产品定位依然是偏向于游戏型高性能手机，起售价在4000元左右，主打性价比。【7413850】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Ace2 5G正式官宣 将于4月13日发布http://news.zol.com.cn/741/7413850.html