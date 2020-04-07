中关村在线消息：近日外媒报道，据他们所获得的消息表明苹果计划将iPhone 12系列刘海的尺寸略微减小。







iPhone 12系列设计细节曝光：三摄+雷达更占空间

苹果做出这一相当重要的更改的原因仍然是个谜，但很可能与苹果在iPhone 12 Pro上使用的新型摄像头系统，也就是三摄+雷达的方案有关，后者占用了大量的额外空间，可能迫使苹果缩小其Face ID硬件的尺寸。



为了确保iPhone 12系列之间在外观方面的一致性，此更改应该也会同步到定位更低的iPhone 12的身上。

在2020款iPad Pro上，苹果为后摄引入了一套LiDAR激光雷达扫描仪，利用dToF等技术实现对物体的3D识别、距离感知等，由此猜测，今年新iPhone也有望沿用。

前苹果授权零售商员工Fudge分享了一张号称是iPhone 12 Pro、12 Pro Max的外形设计图，可以清楚地看到背部三摄模组之上新增了一颗镜头大小近似的LiDAR元件。

经求证，该照片据说来自iOS 14，这一设计和之前民间绘制的渲染图多有类似，似乎很具参考性。

据了解，分别命名为D52G和D53G的iPhone 12和iPhone 12 Plus，看起来都将沿用iPhone 11的外形轮廓，采用背面的双摄像头设置和铝制框架。

LCD屏幕会被OLED面板取代，这意味iPhone 12作为iPhone XR和iPhone 11的继任者，或将用上更薄的边框。

至于iPhone 12 Pro和Pro Max，它们的代号分别为D53P和D54P，将保留不锈钢材质。

外媒还预测了2020年iPhone新机的价格：

iPhone 9 / SE 2020-399美元

iPhone 9 / SE Plus – 499美元

iPhone XR – 549美元，低于599美元

iPhone 11 – 649美元，低于699美元

iPhone 12（5.4英寸）：699美元

iPhone 12 Plus（6.1英寸）– 799美元，高于699美元

iPhone 12 Pro（6.1英寸）–售价从999美元上调至1,049美元或1,099美元

iPhone 12 Pro Max（6.7英寸）– 1,149美元或1,199美元，高于1,099美元【7413839】

（文中图片来自互联网）

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