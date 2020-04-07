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    华硕Chromebook Flip C436发布 14英寸二合一机身

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，华硕近日推出了最新的Chromebook Flip C436，华硕表示C436将成为市场上最薄、最轻的14英寸Chromebook机型之一。

    华硕Chromebook Flip C436发布 14英寸二合一机身

    华硕Chromebook Flip C436发布 14英寸二合一机身

    华硕Chromebook Flip C436发布 14英寸二合一机身
    华硕Chromebook Flip C436发布 14英寸二合一机身

    Chromebook Flip C436将14英寸的屏幕装进了2合1的可折叠式机身，电池续航时间长达12小时，机身重量不到 2.6 磅，这得益于镁合金机身，关闭时厚度为13.7毫米。

    Chromebook Flip C436触控屏分辨率为1080p，sRGB色域覆盖率为100%，利用华硕的360度铰链优势，C436可以作为普通笔记本电脑使用，也可以启用 帐篷 模式，方便观看视频，还可以翻转成平板电脑，支持兼容USI的手写笔。

    Chromebook Flip C436采用第十代英特尔酷睿处理器，最高可提供酷睿i5处理器和英特尔UHD显卡，内存高达16GB，存储容量高达512GB M.2 SSD, 支持WiFi 6 (Gig+) ，它还内建了4个全向扬声器，通过了Harman Kardon认证，一个指纹传感器，用于生物识别解锁。

    还有蓝牙5.0，以及两个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口。一个microSD卡槽支持最大2TB的存储卡，还有一个组合音频插孔。

    Chromebook Flip C436键盘采用了全尺寸和背光设计，键程为1.2mm。至于电池续航能力，华硕提供了42Wh的电池容量，足够连续使用12小时。

    C436将有两种颜色的版本：透明银色和Aerogel白色。两者的售价均为799美元起，从今天开始销售，并附赠一年的Google One 100GB云盘服务。【7413832】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7413832.html report 1143 中关村在线消息：据悉，华硕近日推出了最新的Chromebook Flip C436，华硕表示C436将成为市场上最薄、最轻的14英寸Chromebook机型之一。华硕Chromebook Flip C436发布 14英寸二合一机身Chromebook Flip C436将14英寸的屏幕装进了2合1的可折叠式机身，电池续航时间长达12小...
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