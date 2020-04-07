中关村在线消息：北京时间4月7日消息，此前微软公司CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）已经开始在使用微软双屏手机Surface Duo。现在，微软副总裁布兰德·安德森（Brand Anderson）在他的微博中也开始使用Surface Duo。



微软副总裁用上Surface Duo 称其改变了一切

在Twitter上Anderson称赞了该设备的多任务处理功能，左边的屏幕可以让他来进行办公处理事项，右边的屏幕可以让他来给孩子提供娱乐的体验。Anderson认为，帕诺斯·帕奈是对的，“Surface Duo改变了一切”。

Surface Duo很像一个缩小版的Surface X，是一款可折叠手机。Surface Duo的两块屏幕大小均为5.6英寸，将支持手势自适应。同时，微软还正式宣布，他们将于谷歌进行合作，将会在Surface Duo上采用定制版安卓系统。值得一提的是，这一定制版安卓的界面UI很像Windows 10X。

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