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    首款Mini-LED笔记本发售：4K分辨率+1000尼特亮度

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，世界上首款采用Mini-LED屏幕笔记本——微星的Creator 17上架发售了，起售价1799美元，约合人民币14000元，将于4月15日开售。

    首款Mini-LED笔记本发售：4K分辨率+1000尼特亮度
    首款Mini-LED笔记本发售：4K分辨率+1000尼特亮度

    Creator 17最大的特色是它配备了一块17.3英寸屏幕，分辨率达4K（3840×2160），峰值亮度高达1000nits，通过了DisplayHDR1000认证，超过了市面上的几乎所有笔记本。

    同时这块屏幕覆盖100% DCI-P3色域，支持True Color 2.0技术，可进一步提升色彩对比度、增强显示细节，而窄边框又可以媲美IPS屏。

    Mini-LED技术可以让屏幕内的每一个LED尺寸不超过2毫米，微星就在17.3英寸屏幕上设置了240个局部调光区，而由于Mini-LED显示技术的天然属性，可以显示更多色彩层次，对比度更高。

    该笔记本最高可选十代酷睿i7-10875H处理器（8核/16线程），厚度在2cm以下，重量不到2.5kg。【7413820】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：首款Mini-LED笔记本发售：4K分辨率+1000尼特亮度http://news.zol.com.cn/741/7413820.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7413820.html report 742 中关村在线消息：近日据悉，世界上首款采用Mini-LED屏幕笔记本——微星的Creator 17上架发售了，起售价1799美元，约合人民币14000元，将于4月15日开售。首款Mini-LED笔记本发售：4K分辨率+1000尼特亮度Creator 17最大的特色是它配备了一块17.3英寸屏幕，分辨率达4K（384...
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