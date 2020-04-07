中关村在线消息：近日据悉，世界上首款采用Mini-LED屏幕笔记本——微星的Creator 17上架发售了，起售价1799美元，约合人民币14000元，将于4月15日开售。



首款Mini-LED笔记本发售：4K分辨率+1000尼特亮度

Creator 17最大的特色是它配备了一块17.3英寸屏幕，分辨率达4K（3840×2160），峰值亮度高达1000nits，通过了DisplayHDR1000认证，超过了市面上的几乎所有笔记本。

同时这块屏幕覆盖100% DCI-P3色域，支持True Color 2.0技术，可进一步提升色彩对比度、增强显示细节，而窄边框又可以媲美IPS屏。

Mini-LED技术可以让屏幕内的每一个LED尺寸不超过2毫米，微星就在17.3英寸屏幕上设置了240个局部调光区，而由于Mini-LED显示技术的天然属性，可以显示更多色彩层次，对比度更高。

该笔记本最高可选十代酷睿i7-10875H处理器（8核/16线程），厚度在2cm以下，重量不到2.5kg。【7413820】

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