苹果iPhone12将推四款型号 售价或5000元起

中关村在线消息：援引自Front Page Tech频道的博主Jon Prosser带来了iPhone 12的独家爆料，指出iPhone 12家族的四款型号。涵盖内部代号分别为D52G、D53G、D53P和D54P，对应iPhone 12（5.4英寸）、iPhone 12 Plus（6.1英寸）、iPhone 12 Pro（6.1英寸）、iPhone 12 Pro Max（6.7英寸）。









规格方面，全系支持5G网络，标配5nm A14 Bionic处理器。全系标配高通X55基带，并且两款旗舰机型可能会具备自适应高刷新率功能。其中，两款iPhone 12系列配备后置双摄，LCD屏幕，铝合金厚边框；而两款iPhone 12 Pro系列则搭载三摄+LiDAR激光雷达扫描仪，OLED屏幕，不锈钢中框，且边框更窄。



此外，外媒还预测了四款iPhone 12的售价：

iPhone 12（5.4英寸）：699美元（约合4956元）；

Apple iPhone 12 Plus（6.1英寸）– 799美元（约合5665）；

Apple iPhone 12 Pro（6.1英寸）–1,049美元或1,099美元（约合7438元）

Apple iPhone 12 Pro Max（6.7英寸）– 1,149美元或1,199美元（约合8147元）。【7413816】

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