中关村在线消息：据悉，Google Play官推在4月7日宣布，Google Play Pass免费试用时间延长到30天，最长可以玩到5月14日！



谷歌发福利：Android精品游戏全免费 畅玩一个月

此前，为了对抗苹果的游戏订阅服务Apple Arcade，谷歌曾推出过Google Play Pass订阅服务。

Google Play Pass于去年9月份推出，最初包含350多个游戏与APP，其中不乏精品包括：《纪念碑谷1/2》、《地狱边境》、《星露谷无语》、《这是警察》、《口袋城市》、《权力的游戏》、《桥梁建造师：传送门》、《这是我的战争》等等。

实测之前已经试用过的用户依然可以领取这30天时间，只需要准备一张信用卡，添加订阅后再在Google Play中取消订阅即可不花钱享受这30天免费福利，期间谷歌会扣除1美元测试信用卡，不过不用担心，会马上返还。

4.99美元/月的价格也不贵，毕竟1个精品单机游戏售价经常就6.99美元起步，经常玩手游的Android用户也可以考虑长期订阅。【7413734】

（文中图片来自互联网）

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