早报：苹果iPhone12再曝光 Xbox Series X将涨价

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外媒：华为希望谷歌Play商店应用上架自家商店





外媒报道称，华为正在积极跟相关厂商协商，希望Play商店中的应用能够在华为AppGallery应用商店上上架，使得华为海外地区的用户能够再度使用谷歌服务。



华为消费者终端业务CEO余承东之前在P40发布会后的采访中也表达过类似想法，表示华为依然希望跟谷歌合作，搭载Play商店应用。

根据华为发布的信息，华为HMS已经覆盖全球170多个国家，月活跃用户高达4亿，吸引了全球130万开发者及合作伙伴，而AppGallery应用商店至少也有5.5万个应用。

4499元Redmi最贵旗舰 K30 Pro预售：弹出屏/12+512G





Redmi K30 Pro变焦版12GB+512GB版预售，售价4499元，提供天际蓝、星环紫等配色，这是Redmi史上价格最高的旗舰手机。



与此同时，Redmi K30 Pro 8GB+256GB版同步开启预售，售价3699元，提供天际蓝、太空灰、星环紫、月幕白等配色。

核心配置上，它采用6.67英寸弹出全面屏，分辨率为2400x1080，搭载高通骁龙865旗舰平台，前置2000万像素，后置6400万主摄+1300万超广角+500万长焦微距+200万景深四摄，电池容量为4700mAh，支持33W闪充。

传LG新系列智能手机将于5月15日发布：代替G系列





据XDA报道，传闻中的LG新系列智能手机将于5月15日发布，搭载高通骁龙7系处理器，支持5G和Dual Screen配件。



目前韩媒Naver News Agency在一份报道中称，新系列机型将于5月15日发布。报道称，最近几家韩国电信运营商进行的产品发布会上，LG确认将放弃G系列，而采用新系列，其中一位与会嘉宾确认新系列将于5月15日揭幕。

外媒表示使用Snapdragon 765 / 765G将帮助LG大大降低即将推出的智能手机系列的成本，LG新系列的第一款产品将是一款搭载高通骁龙7系处理器的新机。韩媒表示，新机将支持5G，处理器可能为765 / 765G，支持LG Dual Screen配件，屏幕尺寸在6.7-6.9英寸之间，具有4800万主摄和4000mAh电池。





据外媒报道，他们所获得的消息表明苹果计划将iPhone 12系列刘海的尺寸略微减小。做出这一相当重要的更改的原因仍然是个谜，但很可能与苹果在iPhone 12 Pro上使用的新型摄像头系统，也就是三摄+雷达的方案有关。后者占用了大量的额外空间，可能迫使苹果缩小其Face ID硬件的尺寸。

在2020款iPad Pro上，苹果为后摄引入了一套LiDAR激光雷达扫描仪，利用dToF等技术实现对物体的3D识别、距离感知等。由此，不难猜测，今年新iPhone也有望沿用。

部分macOS 10.15.4用户遇系统崩溃问题





外媒macrumors报道，在更新到几周前发布的macOS Catalina版本10.15.4之后，有相当数量的Mac用户偶尔会遇到系统崩溃问题。



当用户尝试进行大文件传输时，崩溃出现的概率更高。在一个论坛帖子中，SoftRAID称这个问题是一个bug，并表示正在与苹果工程师合作开发macOS 10.15.5的修复程序或解决方法：“这是10.15.4存在的一个严重问题，会在不同的情况下出现，但是当苹果磁盘有很多IO线程时更有可能出现。我们认为这是一个线程问题。因此，尽管SoftRAID卷受到的打击最大（现在很难一次复制30GB以上的数据），但所有系统都受到此影响。在向Apple提交的错误报告中，我们使用了一种仅使用Apple格式化磁盘来重现该问题的方法。”

还有macOS 10.15.4用户称在将Mac从睡眠中唤醒后，会出现系统崩溃。Jeremy Horwitz表示，在更新到macOS 10.15.4之后，如果Mac应该处于睡眠状态，则用户还可能会遇到不断旋转和断开连接的硬盘驱动器，这可能会导致驱动器损坏。

三星全球1/4生产线停工，手机制造供应脱节





据央视财经报道，随着疫情在全球范围的持续扩散，韩国手机制造企业正面临工厂停工、零部件供应脱节、经销商停业、市场需求萎缩等多重压力。韩国手机产业的龙头企业三星电子，唯一设在韩国国内的智能手机工厂龟尾工厂，上个月陆续出现多例确诊病例，导致相关人员所在的工作楼层封闭，部分生产线停工。



目前三星电子在全球的37条生产线中，有四分之一处于停产状态，其中就包括三星电子设在印度的最大的智能手机工厂。

韩国手机整机制造以及手机屏幕、摄像头、存储器等多种核心器件在全球供应链中都占据主要地位。作为韩国手机制造商的主要销售阵地之一，欧美当地疫情的持续或将导致韩国手机制造商二季度的销售业绩更加惨淡。

微软Xbox老大：Xbox Series X主机将“灵活定价”





微软Xbox负责人Phil Spencer近日在接受外媒采访时透露不少关于Xbox Series X的消息。至于发售日期，Phil Spencer表示其目标依然是2020年圣诞季。



Phil Spencer表示，由于新型冠状病毒的影响，在经济环境不确定的情况下，一些家庭不得不在娱乐和食物之间做出选择，游戏是一种奢侈，由此Xbox Series X的价格将会“保持灵活”。

此前，Phil Spencer在接受采访时表示虽然有疫情影响，但中国供应链已经恢复了状态，所以Xbox Series X的硬件方面进展正常没有延误，如果真的发生任何延期，那也是与软件有关，不过这种情况不太可能发生。

Airbnb获10亿美元投资：将为其长期投资工作提供支持





尽管新冠病毒危机对旅游和酒店业的打击尤其严重，但民宿平台爱彼迎（Airbnb）仍将收到10亿美元的投资。



爱彼迎发布声明称，私募股权投资公司银湖（Silver Lake）和Sixth Street Partners将以债券加股权的形式对该公司投资10亿美元，这将为爱彼迎正在进行中的长期投资工作提供支持。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7413697）

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