中关村在线消息：北京时间4月3日消息，今天瑞幸咖啡交易造假成为了万众瞩目的焦点，而瑞幸咖啡CMO杨飞在今天发布朋友圈表示，资本的事不清楚，也不想问。但是，他希望大家能够坚守住两件事：实事求是和元气满满。



瑞幸CMO杨飞朋友圈回应 实事求是最重要

杨飞在朋友圈中写道：“资本的事我也不清楚我也不想问大家也别问我。我就知道经历这么多看到这么多，做人呢，两件事最重要:必须实事求是，永远元气满满! #谢谢关心，我们反思”

在昨天瑞幸咖啡股价下跌80%之后，今天掀起了一股购买瑞幸咖啡的热潮。瑞幸咖啡App和微信小程序都已经无法正常点餐，出现了服务器宕机的情况。这也导致了瑞幸的门店出现了排队潮。

瑞幸咖啡在昨天晚间发布公告，承认在2019年第二季度到第四季度期间存在伪造交易行为，涉及销售额约22亿元人民币。瑞幸咖啡表示，董事会已成立特别委员会监督内部调查。消息一出，瑞幸咖啡股价一度暴跌超过80%，盘中四度熔断。

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