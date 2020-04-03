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    瑞幸CMO杨飞朋友圈回应 实事求是最重要

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间4月3日消息，今天瑞幸咖啡交易造假成为了万众瞩目的焦点，而瑞幸咖啡CMO杨飞在今天发布朋友圈表示，资本的事不清楚，也不想问。但是，他希望大家能够坚守住两件事：实事求是和元气满满。

    瑞幸CMO杨飞朋友圈回应 实事求是最重要
    瑞幸CMO杨飞朋友圈回应 实事求是最重要

    杨飞在朋友圈中写道：“资本的事我也不清楚我也不想问大家也别问我。我就知道经历这么多看到这么多，做人呢，两件事最重要:必须实事求是，永远元气满满! #谢谢关心，我们反思”

    在昨天瑞幸咖啡股价下跌80%之后，今天掀起了一股购买瑞幸咖啡的热潮。瑞幸咖啡App和微信小程序都已经无法正常点餐，出现了服务器宕机的情况。这也导致了瑞幸的门店出现了排队潮。

    瑞幸咖啡在昨天晚间发布公告，承认在2019年第二季度到第四季度期间存在伪造交易行为，涉及销售额约22亿元人民币。瑞幸咖啡表示，董事会已成立特别委员会监督内部调查。消息一出，瑞幸咖啡股价一度暴跌超过80%，盘中四度熔断。

    （本文图片来自互联网）

    （7412524）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7412524.html report 805 中关村在线消息：北京时间4月3日消息，今天瑞幸咖啡交易造假成为了万众瞩目的焦点，而瑞幸咖啡CMO杨飞在今天发布朋友圈表示，资本的事不清楚，也不想问。但是，他希望大家能够坚守住两件事：实事求是和元气满满。瑞幸CMO杨飞朋友圈回应 实事求是最重要杨飞在朋友圈中写道...
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