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    苹果官宣 美国Apple Store零售店关闭至5月

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间4月3日消息，今天苹果公司对外宣布，全美国的Apple Store零售店将会继续停业，一直到今年的五月份。不过，目前苹果也没有承诺，五月份Apple Store零售店就会重新开放。

    苹果官宣 美国Apple Store零售店关闭至5月
    苹果官宣 美国Apple Store零售店关闭至5月

    此前，苹果公司宣布于3月27日前关闭大中华区以外所有Apple Store零售店。在该截止日期前仍未提货的苹果用户，需要等到Apple Store重新开业才可以提货。

    苹果发言人向Business Insider透露，公司已经通过电话和电子邮件方式联系客户，在Store重新开业之前将不会提供提货服务。

    外媒cultofmac实地探访发现，美国各地的大多数Apple Store商店都对消费者关闭，但一些店铺正在处理现有的订单和已安排的维修服务。cultofmac能够确认还能提供预约和维修服务的店铺在美国有22家。这些店铺分布在洛杉矶、芝加哥、波士顿，亚特兰大、达拉斯、纽约、迈阿密。

    （本文图片来自互联网）

    （7412398）



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