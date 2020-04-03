中关村在线消息：近日据CCS Insight的分析师预测，2020年全球对手机的需求将比2019年减少近四分之一，大约十亿部，同比下降13％。他们预计今年仅售出15.7亿台设备，为十年来最低。



因受疫情影响 预计今年手机销量将是十年来最低

虽然中国的生活开始恢复正常，制造业在中国迅速发展，但世界其他地区却处于封锁状态。由于商店关门，人们被困在室内，工作面临风险，预计未来几个月对手机的需求将非常疲软。

这一降幅在第二季度将十分明显，预计全球销量将比2019年第二季度下降29%。预计下半年手机需求仍将保持低位，即使生活有望恢复相对正常，通常强劲的圣诞节季度预计年环比销量将下降3%。

尽管2020年对于手机制造商来说将是严峻的一年，但随着经济复苏，人们推迟购买以及5G普及，预计2021年需求将增长12%。

CCS Insight的分析师认为2022年会更好，增长率将达到13%，年销售达到近20亿部手机。

5G是目前手机市场的一个亮点。尽管有Covid-19的限制，但据预测，到2020年，5G设备的销量将达到2.1亿台，是去年的10倍。

随着手机价格的下降，预计它们将在明年引领市场复苏，并将占2024年所有销售设备的58%。【7412361】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：因受疫情影响 预计今年手机销量将是十年来最低http://news.zol.com.cn/741/7412361.html