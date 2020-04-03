中关村在线消息：近日据悉，亚马逊Blink家庭安全摄像机系列的最新产品是Blink Mini，这是一款紧凑型室内摄像机，支持双向音频。







亚马逊公布Blink家庭安全摄像机新品Blink Mini

Mini可以记录1080p分辨率，支持运动检测，并具有红外光夜视功能。 Blink Mini还允许双向音频，因此用户可以与使用Blink应用程序的家人或朋友通过扬声器聊天。



Mini甚至包括一个支架，可以根据自己的喜好调整相机的角度。

与Blink以前的相机不同，Blink Mini是有线的，所以用户不需要考虑更换电池。用户可以将其与启用Alexa的设备如Echo Show智能扬声器配对，以查看摄像机视野的实时馈送，并为相机设防或撤防。

对于视频剪辑存储，Blink包括Blink Plus云视频存储服务的试用，该服务将持续到2020年底，每月3美元，或者每年30美元，才能维持订阅。

这将是Blink系列的一个转变，Blink历史上没有收取过云存储视频的费用，亚马逊的BlinkXT2产品页面仍然列出了它可以获得免费的云存储，让用户可以将录制的视频保存一年。【7412356】

（文中图片来自互联网）

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