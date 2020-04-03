中关村在线消息：据悉在今日早些时候，在微软的招聘门户上可看到一则招聘信息，微软为应用连接团队寻找一名软件工程经理，以改进Windows 10上的现有功能，同时为Windows 10X做准备。



微软暗示将对Windows 10进行大规模改进升级

根据这一则招聘启事，外界推测微软可能会对Windows 10现有的几个功能进行大规模改进，包括Windows索引、通知系统、本地化等。

招聘启事中特别提到了一个新名词‘dial-tone’的可靠性，被描述为微软通知系统的新目标。微软承诺要让Windows 10通知系统更加可靠，能够及时传递来自第一方和第三方应用的通知。

除了新的通知系统之外，微软还在为Windows索引的改进版准备开发力量，这一重要Windows部件主要为搜索和文件资源管理器提供后台支持。

此前有用户反映，Windows索引进程可能会在某些机器上造成高负载情况，尤其是在搜索索引运行时，新的招聘启事意味着微软将大幅改进相关方面，以令用户 "快速找到自己的文件和信息"。

与此同时，云剪贴板和应用程序在Windows和微软设备间共享的支持也将得到改进。

目前尚不清楚这些改动何时会被运到Windows 10上，但微软表示，它计划 "根据需要 "对这些功能进行工作，以支持操作系统的下一个主要版本。

下一个主要更新是Windows 10 5月发布的2020年5月更新，也就是20H1更新，但由于该更新将于一个多月后，新的索引器和通知系统不太可能出现在其中。

因微软还在寻找工程师来推进这个项目的工作，所以还得再等一段时间才能看到Windows的下一次大改进。【7412348】

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