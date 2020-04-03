中关村在线消息：近日据外媒最新的消息，苹果有可能计划最快在明天就开放新iPhone的订单。



今年红、白、黑三款“iPhone 9”即将公布

新机的营销名称可能是最受保护的部分，所以到目前为止，我们用了两个绰号来参考传闻中的iPhone 8换代产品：iPhone SE 2和iPhone 9。

根据9to5Mac了解到的新信息，苹果将简单地将新的入门级机型称为 "iPhone SE"，苹果最初使用iPhone SE这个营销名称的产品是一台4英寸机型，使用的是iPhone 5s的机身，而摄像头和处理器来自iPhone 6s。

目前已经可以确认2020年iPhone SE的颜色和存储选项：

颜色选项将包括三种选择：

白色

黑色



PRODUCT (Red)

还将为其推出五款手机壳产品：

黑色硅胶材质

白色硅胶

红色真皮



黑皮真皮

午夜蓝真皮

新iPhone SE的三个存储容量级别：

64GB

128GB

256GB

来自9to5Mac的新报道证实了可靠的供应链分析师Kuo的最新报道，他在去年秋天透露了红色选项以及64GB和128GB容量，而更高容量的256GB选项此前并没有报道过。

目前我们无法确认苹果新款iPhone SE的三个不同容量的价格，但Kuo在去年秋天的报道中称，苹果计划将新款iPhone SE的价格定为399美元起。

预计新款iPhone SE将采用与iPhone 8相同的设计，不过由于取消了老款iPhone上的3D Touch这一特殊功能，电池续航能力应该会有很大的提升。与它所取代的iPhone 8相比，2020年的iPhone SE将跟随主流iPhone机型引入一些新功能，例如Express Card和未来的CarKey支持。

9to5Mac本周早些时候从一个单独的消息来源了解到，零售商正准备从周日开始销售iPhone SE的外壳配件，这意味着新机可能同步发布，也可能会延迟到下礼拜。【7412334】

（文中图片来自互联网）

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