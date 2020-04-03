最新消息：特斯拉电动皮卡订单量已超60万

中关村在线消息：据外媒最新消息，特斯拉在去年11月推出的Cybertruck电动皮卡预定量已超60万，在新冠肺炎疫情期间每天依然能收到1000个新增订单，预计将会在明年正式推出之前达到100万辆。



特斯拉CyberTruck预定量超60万

根据相关数据显示，特斯拉CyberTruck在11月的发布会之后即开启了预定，预定者需要预付100美元的订金。发布会结束一周之后马斯克就曾宣布，特斯拉CyberTruck在发布一周之内就收到了超过25万个订单。



特斯拉CyberTruck售价约为28万元人民币

据了解，特斯拉Cybertruck起售价为3.99万美元（约合人民币28.05万元）。车身尺寸方面，长为5885mm，宽为2027mm，高为1908mm，皮卡后备箱长度为1981mm，完全就是一个“大怪兽”。

性能方面，特斯拉Cybertruck的0-60英里加速时间为2.9s，1/4英里加速成绩为10.8秒。有效载荷为3500lbs（约1587kg），拖曳能力达到14000lbs（约6350kg）；最高续航可达500+miles（805+km），支持最高250kW充电速度。【7412260】

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