中关村在线消息：近日据悉，苹果最近发布的一项专利可以使我们对未来的iPad设计有所了解，因为了解到许多人更喜欢在横向模式下使用平板电脑，并且可能为iPad添加刘海屏。



苹果新专利展示了会有带有横向刘海的iPad设计

该专利于2016年8月提交，最近由USPTO发布。这项专利标题为“具有扩展活动区域的电子设备显示屏”。

苹果在专利当中表示，iPad在设计时考虑了横向使用，将前置摄像头放置在水平边框中。非活动区域可能有一层黑色墨水或其他遮罩材料，以阻止用户看到内部组件。

活动区域可以有一个开口或凹口，该开口或凹口包含一个孤立的非活动区域隐藏在边框中。

随着苹果仍在推动iPad作为笔记本电脑的替代品，将摄像头从纵向移动到横向方向确实是有道理的，同时即将推出的新型Magic Keyboard使得横向模式成为用户更好的选择。

这项更改还意味着人们在横向握住iPad时，不会意外用手遮盖相机，当使用Face ID解锁设备时，这尤其令人不快。【7411601】

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