中关村在线消息：今日据悉，OPPO一款型号为CPH2009的新机已经通过蓝牙和FCC批准，获准在美国上市。



OPPO 5G旗舰机将进军美国：Reno3 Pro 5G 已获准

据从认证网站泄露的规格照片来看，这款CPH2009就是OPPO Reno 3 Pro，而且并非近日在印度推出的Reno 3 Pro 4G版，而是国内的Reno 3 Pro 5G版，这个很容易区分，4G版搭载了前置双摄，5G版则是挖孔单摄。

CPH2009也曝光了GeekBench 5跑分，单核609分，多核1802分，不出意外就是骁龙765G处理器，内存则有12GB之多。

目前尚不清楚OPPO准备何时在美国发布OPPO Reno 3 Pro 5G，不过考虑到目前美国现状，似乎并不是一个发新机的好日子。

Reno3 Pro后置4800万支持OIS光学防抖+1300万长焦+800万超广角+200万黑白四摄组成，支持5倍混合光学变焦。

Reno3 Pro搭载视频超级防抖，融合光学防抖和电子防抖HIS混合防抖技术，日常拍摄画面稳定清晰。

Reno3 Pro采用6.5英寸90Hz全面屏，搭载高通骁龙765G移动平台，前置3200万像素，电池容量为4025mAh支持VOOC 4.0闪充，20分钟充电50%，运行Android 10，支持NFC。【7411597】

（文中图片来自互联网）

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