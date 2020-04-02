三星Galaxy Note20+跑分曝光 标配8GB内存

中关村在线消息：前段时间，有外媒曝光了一些关于三星Galaxy Note20系列的信息和渲染图。最新消息显示，近日有一款疑似三星Galaxy Note20+机型的跑分信息现身GeekBench数据库。



网曝三星Galaxy Note20+跑分

跑分信息显示，三星Galaxy Note20+将搭载高通865处理器，配备8GB内存规格，跑分成绩为单核985分，多核3220分。



三星Galaxy Note 20系列屏幕曲率更大

据此前消息，三星Galaxy Note 20+整体依然延续Note系列一贯的风格，并跟进一些S20系列的新设计。其正面将采用一块居中打孔的曲面显示屏，屏幕曲率相较于S20系列更大一些，同时屏占比也有进一步升级，依然配有标志性的S-Pen手写笔。

相机方面，三星Galaxy Note 20+则基本延续了Galaxy S20系列的方案，配备了一块四摄模组，规格分别为1.08亿像素主摄+1200万像素超广角+4800万像素潜望式长焦+3D景深镜头，支持10倍光学变焦和最高100倍数字变焦。【7411487】

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