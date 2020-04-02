罗永浩直播首秀带货1.1亿 他和朋友圈的“徽商”有何不同？

4月1日晚8点，人们熟悉的“老罗”如期出现在了抖音的直播间。罗永浩直播带货首秀大获成功，根据抖音官方发布的数据战报显示，整场直播持续3个小时，支付交易总额超1.1亿元，累计观看人数超4800万人，创下了抖音平台目前已知的最高带货纪录。



罗永浩直播首秀抖音官方战报数据

当然，为了吸引玩家的关注，罗永浩直播带货首秀向网友发送了总额为70万元的红包，并在最后宣传剃须刀时刮去了胡子，加之此前疯狂推广可以说是做足了噱头。另外在直播过程中，小米中国区总裁卢伟冰、搜狗CEO王小川也来到直播间互动，增加了人气。

罗永浩直播首秀带货共涉及22个品牌，超1.1亿成交额也算是一个漂亮的成绩单。罗永浩做出承诺称，“早期我们只跟知名品牌合作，尽量保证不出现有问题的产品，万一出问题，也会优先确保消费者权益。”根据预告，罗永浩将以一周一次的频次在抖音上做直播带货。



罗永浩直播带货首秀

尽管也有不少网友吐槽罗永浩直播首秀带货整体节奏很慢，老罗准备不充分出现口误，以及部分商品的价格并不便宜的问题，但这些都可谓瑕不掩瑜，一张漂亮的成绩单让我们看到了自媒体之后的自电商时代到来，也让我们感受到了电商格局与平台之战已经悄然打响。

网红直播带货风起，有人支持、有人鄙夷，有人迷茫。也很多朋友就问了，李佳琦、罗永浩这些KOL和朋友圈的“徽商”有何不同？这事儿，其实还是得从头说起。

三足鼎立的平台大战

国内传统电商格局早在多年前便大局已定，即以腾讯系和阿里系两大阵营分庭抗礼。而以今日头条、抖音等为主要产品成功杀入中国互联网头部格局的头条系，除了在短视频、社交、资讯等领域瞬间获得巨大的成功之外，对电商市场同样是关注许久。

从抖音开通电商模块，到罗永浩直播首秀带货，不得不说头条系在面向电商领域进军的号角已经吹响了，而罗永浩直播首秀可谓首战告捷。网络直播带货模式的兴起，让头条系击垮传统电商领域牢不可破的城墙成为可能，这不得不说以市场电商格局之战。



抖音日活用户突破4亿

不久前，巨量算数发布 2020 年抖音用户画像报告。报告中显示，抖音日活用户超 4 亿，较去年同期的2. 5 亿，增长了60%。如此庞大的用户基数，如果不能形成良好的销售转化，那么其商家价值自然会大打折扣。因此老罗直播带货，也成为用户转化的积极探索。

腾讯系，阿里系，头条系三足鼎立。虽然这场中国电商格局之战才刚刚打响，但我们已然看到了未来最有可能的结局。

新旧电商的格局之战

电商和物流的兴起，确实从根本上改变了人们的消费甚至生活习惯。但时至今日，电商产业已经高度发展的今天，我们不得不在其头上扣上一顶“传统电商”的帽子。的确，现在传统电商存在诸多诟病，新电商势力正在崛起，新旧电商的格局之战已经打响。

作为一个深度传统电商用户，近些年颇感身心俱疲。商家为了竞争可谓用尽了手段，首当其冲的便是各种玄妙的优惠券。各种神奇的规则，各种神奇的算法，把购物这件并不复杂的事情变得并不简单。尽管机关算尽，但难免还是遇到买完就降价的尴尬局面。



罗永浩为粉丝砍价被套路

事实上如今电商的价格并不便宜，除非在618和双11这样特殊的日子，相信很多用户感同身受。而网红带货因为具备一定的号召力，因此拥有更多跟厂家谈价的资本，为了吸引用户也会尽可能的保证所谓“全网最低”，这从很大程度上解决了传统电商的痛点。

尽管罗永浩确实不能保证自己是全网最低价，但与其掰着手指头算各种玄妙的优惠券，还不如让罗永浩、李佳琦这样的网红或者带货人告诉你哪个更便宜，哪个值得买。

网红带货开启自电商时代

前些年“自媒体”火了，如今又来了“自电商”。当然，笔者可不是说朋友圈的那种“徽商”，那种是不值得提倡的，我们要坚决抵制。“自电商”是的兴起的首要前提，仍旧要具备专业、垂直、影响等关键因素，就如同那些自媒体大V老湿一样，成为领域的专家。

“女有李佳琦，男有罗永浩”这其实说的就是一种专业和垂直。当一个男人比一个女人更了解口红，并且在专精领域一直持续深耕细作，再加上网红带货的风起，因此成就了李佳琦的传说。如果老罗能够在科技领域深耕，相信一定会成为无数男性的购物意见领袖。



女有李佳琦，男有罗永浩

其实沉浸下来仔细想想，如今的网红带货和早间年的农村赶集并无不同。只是因为疫情的原因让人们不能出门，只能在网上围观这种热闹。人们对于低价好货的需求其实成为一切形式的原动力，只是从过去的街头，到电商平台，再到如今的直播间。

所不同的是，过去农村赶大集商家拼的是谁的喇叭够劲爆，电商时代比的是谁的优惠券面额大。而如今的自电商时代，则要拼的是谁的价格低、谁的路子野、谁更专业，谁更懂消费者，甚至是谁的颜值更顺眼。真的，别把网红带货看的太简单！

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