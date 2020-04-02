早报：老罗直播首秀成绩单 英特尔新品发布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看昨天晚上国内科技圈最大的热点事件吧。

罗永浩直播首秀成绩单：3小时带货交易1.1亿元





昨晚11点，罗永浩抖音直播首秀落下帷幕。数据显示，整场直播持续3小时，支付交易总额超1.1亿元，累计观看人数超4800万人。据统计，直播中罗永浩共介绍总计22件商品，包括三类商品：食物饮料（雪糕、小龙虾等）；生活居家用品（洁面乳、扫地机器人等）；科技产品（投影仪、手机等）。这其中小米以及小米产业链厂商占据多数。

英特尔最近处理器方面的新动作真的挺多。

英特尔发布十代酷睿移动标压处理器





根据外媒报道，英特尔已推出Comet Lake-H十代酷睿移动标压处理器，适用于高端游戏笔记本电脑，采用14nm工艺，涉及Core i9-10980HK、Core i7-10875H、Core i7-10850H、Core i7-10750H、Core i5-10400H、Core i5-10300H六款型号。

下面是两条我们国内科技圈的新闻。

700MHz黄金频段被正式划归5G使用





工信部发布通知，正式将700MHz频段频率用于5G通信，其中702-798MHz频段频率使用规划调整用于移动通信系统，703-743MHz、758-798MHz频段规划用于频分双工(FDD)工作方式的移动通信系统。

京东格力合力打造机器人用于防疫





京东物流集团与珠海格力智能装备有限公司宣布达成战略合作，合作打造三款组合式机器人，用于机场、商超、火车站、办公楼以及室外公共环境等人员聚集场所的消杀、巡检、发热预警等工作。

来看一条安全方面的消息。

微软浏览器将全面禁用TLS 1.0/1.1





微软对其旗下浏览器的TLS 1.0/1.1禁用计划进行了调整，新版Edge浏览器将于7月前默认禁用TLS 1.0/1.1，IE11和旧版Edge浏览器则将于9月8日默认禁用TLS 1.0/1.1，目的是提升安全性。

最后来看一条游戏新闻。

科隆游戏展2020官宣不会取消





因为新冠疫情的影响，今年包括E3在内的各大游戏展都取消了计划，但科隆游戏展似乎还没有放弃希望，其官方推特表示仍计划如期举行，但可能改为线上形式。毕竟科隆游戏展的时间在下半年的8月25日，这时候的疫情可能会得到较好控制。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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