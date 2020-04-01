3小时带货交易1.1亿元，罗永浩抖音直播首秀成绩单来了

中关村在线消息：4月1日晚11点，罗永浩抖音直播首秀落下帷幕。数据显示，整场直播持续3小时，支付交易总额超1.1亿元，累计观看人数超4800万人。





据统计，在时长3个小时的直播中，罗永浩公介绍总计22件商品，包括三类商品：食物饮料（雪糕、小龙虾等）；生活居家用品（洁面乳、扫地机器人等）；科技产品（投影仪、手机等）。多款产品上架即售罄。这其中小米以及小米产业链厂商占据多数。

直播过程中，罗永浩向网友发送了总额为70万元的红包，并在最后宣传剃须刀时刮去了胡子。小米中国区总裁卢伟冰、搜狗CEO王小川也来到直播间互动。

罗永浩对所有产品承诺质量和售后保障，“早期我们只跟知名品牌合作，尽量保证不出现有问题的产品，万一出问题，也会优先确保消费者权益。”根据预告，罗永浩将以一周一次的频次在抖音上做直播带货。

公开资料显示，抖音直播，是抖音面向创作者推出的功能。截至2020年1月，抖音日活跃用户数已超过4亿，是国内最受欢迎的短视频平台。2020年1月8日，火山小视频升级为抖音火山版，和抖音内容池逐步打通。据第三方数据平台QuestMobile，两款应用日活跃用户数相加至少为4.5亿。由于直播和短视频在内容形式上的互补性，这意味着，抖音拥有国内最大的直播流量池之一。

有研究报告分析，目前，直播带货平台分为短视频平台（抖音、快手）和电商平台（淘宝、京东、拼多多）两类，前者有流量、海量主播等前端优势，后者有供应链、品牌商资源等后端优势。【7411468】

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