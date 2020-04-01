老罗直播成功了吗？看看网友们都怎么说

罗永浩罗老师今天的抖音直播带货首秀可以说是赚足了人们的眼球，晚上8点一开始就直播间瞬间挤进了280万人围观，直播两小时有2000多万人观看，那么这场直播到底如何呢？我们不妨来看看网友们都怎么说。

从带货到吃波似乎成了人们最开始最关注的内容，纷纷开启吐槽模式，众说老罗吃起来太香了。

“今晚我家所有男性都掐着点去看罗永浩直播，我瞧了两眼，就莫名其妙的下了两单？？？主要是罗永浩吃得太香了，这到底是卖货还是吃播啊，说好的讲相声呢？”

“老罗这是在带货？我看他是在吃播！”

“今晚，是罗永浩的电商直播首秀，期间老罗从麻小到奶茶，从巧克力到酸奶从未停嘴，好好的直播直接变成罗永浩吃播。话说老罗还真是不挑食啊，甜的、咸的、辣的、冰的什么都吃~”

“带货变吃播？罗永浩老师真是多才多艺啊！！看他吃了十几分钟哈哈哈哈哈！！然后默默点了个外卖。”（嗯，美团饿了么打钱）

当然也有不少抱着听相声的心态来看罗老师的，不过似乎大家都对没看到相声而感到失望。

“嗯，完全不接触这个圈也不通过这种形式买东西的我觉着这很一般啊，相声没了。”

“到目前为止，表现差强人意，比手机发布会的相声表现差了好几个数量级。”

“看了一下会罗大师的卖货直播，感觉比他的发布会和相声都差多了，明显没做啥功课呀，身边有人下单的吗？”

不过到开始推销小米10手机的时候，评论的画风也发生了改变，大部分都在感叹和唏嘘。

“世事难料 谁能想到锤子CEO有朝一日带货小米手机。”

“直播卖小米，感觉老罗是穷疯了~一直夸小米好，锤子手机呢？”

“罗老师，别这样！ 您的锤子那？”

“老罗直播推「小米10」，弹幕里全是要锤子手机的，太尴尬了。”

“居然卖小米手机，大家都在吼锤子，曾经的对手......”

“老罗曾几何时说要把自己的手机品牌做到行业头部，现在沦落到帮曾经的对手卖手机，都是生活所迫。”

至于关于本次直播的效果，也有人好好地表达了自己的观点，还是有不少人对老罗的这次新创业充满期待的。

“老罗直播谦虚的说我是直播新人，没想到一个新人能在开播十分钟，冲上小时榜第一，有着抖音一哥的势头。”

“有一说一，挺佩服老罗的，将近50岁了，创业失败从来没放弃过。能带货老对头的产品，善败者不亡。”

“传奇人物罗永浩直播带货，内心竟还有点期待，第一次在抖音上买东西，种草录音笔，预感这产品今后会火。”

“老罗刚宣布要直播时，很多人都不看好，说他做啥啥不行，现在还要往直播里插一脚。我倒是打心底佩服这个人，他坚持不宣布破产，坚持要靠自己的努力还清债务。在我眼里他好像不知道什么叫累，也不会感到颓丧，永远在奋斗，永远敢于尝试，永远不缺从头再来的勇气。”

“罗老师卖货好有个性！”

“有幸人生第一次嘉年华是和老罗一起看的，老罗：怎么没人送火箭？比火箭还贵？感谢打赏口号喊起来！第一次当主播带货的老罗太可爱啦！”

自然也少不了看衰的网友，并指出了直播的诸多具体问题。

“没想到我期待中有望成为东亚最佳主播的男人，却是一个普通的中年男人了。”

“进去看了一眼，罗就像个捧哏的，搭档业务能力也不行，没啥看点，然后我买了咖啡酸奶。”

“这是小米专场吗？价格你们感觉便宜吗，作为直播新人给罗永浩提个意见：别太磨叽，直播的清晰度很不清晰。”

“节奏真的太差了……感觉老罗有点小看直播……看起来像是完全没做过功课，跟以往的伶牙俐齿简直天差地别……看得人毫无购买欲，前期甚至一度在直播间直接挂脸，太尴尬了……”

“关键词就是：尴尬！1.商品不了解，展示不充分。2.节奏太慢，40分钟上了两个链接。3.气氛太压抑，助力紧张到牌子拿反，两人互动不对等，还要处罚助力。4.产品排序乱，没有固定垂类，不符合人设：科技！5.介绍说一周一次，那基本没了热度，几次就没有人问津！”

那么大家对老罗的这次直播带货评价如何呢？

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