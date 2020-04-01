《云顶之弈》手游发布两周 下载量已超450万

中关村在线消息：拳头公司在3月19日正式推出了《云顶之弈》独立手游，据数据分析平台Sensor Tower发布的最新研究报告显示，目前该游戏的全球总下载量已经超过450万次。



《云顶之弈》独立手游全球下载量超450万

据介绍，《云顶之弈》独立手游发布首周在App Store和Google Play的下载量就达到了360万次。Sensor Tower数据显示，在移动端上市首周，《云顶之弈》的下载量是龙渊《多多自走棋》的3.6倍，腾讯《Chess Rush》的5.3倍。



《云顶之弈》国服暂无消息

据了解，，拳头公司最早在全球十周年庆典上宣布《云顶之弈》手游项目，该游戏是《英雄联盟》中的一个回合制策略游戏模式，端游版本于2019年6月27日在中国服务器正式上线。

《云顶之弈》的主要玩法是由八名玩家共同进行一对一决斗，直到场上只剩下最后一名玩家。 获胜关键是在合理的战术策略下从随机化的英雄池中选择最佳的英雄阵容，用装备对阵容进行强化，并构架优势对战阵型。【7411056】

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