中关村在线消息：据悉，索尼将在今日为国内用户带来新品旗舰级8K电视Z8H系列，75寸定价49999元，85寸定价79999元。



索尼8K电视Z8H国内发售：85寸+边框发声价格79999元

Z8H已经在索尼商城开启预售，持续到4月26日，4月底正式发货，目前参与预售可获赠头戴式无线降噪耳机WH-1000XM3。

Z8H采用8K分辨率LCD液晶屏，内建X1旗舰版图像处理器，全局阵列式背光，支持x-Motion动态模糊消除、HDR动态逐像重塑技术、特丽魅彩、8K迅锐图像处理器pro技术等，可将4K和2K的图片画质提高到接近8K的水准。

Z8H新的边框发声技术打造出新的屏幕声场沉浸体验，实现声音发出的位置和图像同步，支持杜比视界、杜比全景声、索尼前置虚拟环绕音效技术等。

Z8H搭载基于安卓9.0深度定制的操作系统，支持AI远场语音（小微小微）、环境自适应调节亮度/音效等。

Z8H采用铝制窄边框，幻隐底座等，屏幕刷新率最大120Hz、机身ROM 16GB、蓝牙4.2、双频Wi-Fi，提供3个USB、4个HDMI、1个网口、1个数字音频输出等。【7410994】

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