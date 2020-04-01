中关村在线消息：近日，据外媒9to5Mac深入挖掘今天发布的iOS 13.4.5 Beta代码，再次证实了iPhone 9的存在，并确认该机依然会沿用Touch ID指纹传感器。



iOS 13.4.5代码证实iPhone 9将配Touch ID指纹解锁

iOS 13.4.5 Beta代码中苹果仍在继续优化全新的CarKey API的，能够使用iPhone、Apple Watch充当车钥匙进行解锁和启动操作。

之前的代码中CarKey只是提及了支持Face ID的iPhone型号 ，不过在Beta代码中添加了对Touch ID的iPhone支持。

之前的报道中，通过Express Transit Card技术，即使在手机没有电的情况下也能不通过生物认证来使用CarKey。

尽管Express Transit Card技术已经在iPhone 6s或者更高型号中已经装备，但实际仅在iPhone XR、iPhone XS和iPhone 11型号中生效，而且需要依靠电力。

在iOS 13.4.5代码中，明确表示存在一款兼容CarKey和具有动力储备Express Transit cards的iPhone设备。由于iPhone 8并不具备这两种功能，因此该代码就是指iOS 14代码中泄漏的iPhone 9。

在iOS 13.4.5 beta的另一行代码中，Apple添加了一条消息，指出“您的设备不支持Car Key。”这使我们相信较旧的iPhone机型将不具有CarKey功能。

在之前iOS 14的代码中，iPhone 9还能在后台扫描NFC标签，而这项功能在iPhone 8是无法实现的，不过对于CarKey是必不可少的。

预计iPhone 9将是iPhone 8的4.7英寸后续产品。据传它具有Touch ID，其设计几乎与iPhone 8相同，但内部装有A13处理器。

据悉，苹果还将开发具有更大5.5英寸显示屏的“ iPhone 9 Plus”。【7410972】

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