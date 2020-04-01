中关村在线消息：近日据悉，Uber正在加大对新冠病毒疫情的应对力度，该公司承诺为医护人员、老年人和其他受疫情影响的人提供1000万次免费乘车和送餐服务。



Uber将为疫情受影响工作者提供一千万次免费服务

据了解，Uber已经在英国为抗击这种病毒的NHS工作人员提供了免费乘车和送餐服务。

目前，Uber正在寻求将这项服务扩展到全球。Uber表示，任何组织、医疗服务供应商或政府实体都有资格获得他们的这些新服务。

一名发言人表示，该公司已经在跟当地的食品储存仓库就免费乘车和送货服务展开磋商。

医院、诊所、老年人中心和其他有兴趣让职工免费搭车或送餐的地方都可以发邮件到impact2020@uber.com联系这家公司。

就在这一消息发布之际，Uber的乘客数量因新冠病毒大流行而急剧下降。该公司在西雅图的总预订量下降了60%至70%，同时其在旧金山、洛杉矶和纽约等其他大城市也出现了类似的下降。

Uber正在为那些感染了新冠病毒或其账户已被暂停或被公共卫生官员告知要隔离的司机提供经济援助。【7410965】

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