中关村在线消息：北京时间4月1日消息，据知名YouTuber乔恩·普罗塞(Jon proser)在其社交网站表示，备受瞩目的iPhone 9即将在4月15日正式发布，同时见会在4月22日正式开售，起售价格为399美元。



传苹果4月15日iPhone 9发布 售价399美元起

普罗塞提到，3月30日苹果已经举行了一次内部简报会，他们希望能够敲定iPhone 9的“初步”发布和发货日期。目前，苹果的计划是4月15日正式发布iPhone 9，而首批iPhone 9将于4月22日发货。

综合已知爆料，iPhone 9的整体设计已基本可以确定，其将采用与iPhone8类似的设计，正面搭载一块4.7英寸显示屏，且屏幕下方配备了实体的Touch ID按键。机身背部则依然延续了iPhone 8时代的单摄方案，不过苹果的logo改为与iPhone 11系列相同的居放置。

配置方面，iPhone 9核心将搭载A13处理器，提供3GB+64/128GB存储规格；机身内置2000mAh电池，且支持IP68级防水以及无线充电，配备Lightning数据线，预计售价为399美元（约2813元）。

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