施乐放弃350亿美元收购惠普行动 因受到疫情影响

中关村在线消息：援引自外媒报道，施乐于美国当地时间周二宣布，受新型冠状病毒疫情影响，该公司决定放弃对惠普公司350亿美元的敌意收购行动。





施乐在声明中表示：“当前的全球健康危机以及新型冠状病毒造成的宏观经济和市场动荡，创造了一个不利于施乐继续寻求收购惠普的环境。虽然放弃收购行动令人失望，但我们正在优先考虑我们的员工、客户、合作伙伴和其他利益相关者的健康、安全和福祉，以及对此次疫情做出更广泛的反应。”

据了解，关于施乐提出的现金加股票收购要约，惠普早前已经作了回应，称称：“我们仍然坚定地致力于为惠普股东创造价值。我们拥有健康的现金状况和资产负债表，使我们能够驾驭现在摆在我们面前的全球疫情等意想不到的挑战，同时为未来保留战略选择权。

另据知情人士透露的消息，施乐董事会的结论是，在无法接触惠普账簿的情况下寻求收购，并评估新型冠状病毒疫情对惠普业务的影响，风险太大。这些知情人士还补充说，施乐原计划在5月份的惠普年度股东大会上挑战惠普董事会，但现在将放弃这一努力以及对惠普股票的收购要约。

施乐放弃收购的消息传出后，惠普股价下跌超过1%，报收于每股15.65美元。施乐股价则上涨逾5%，周二报收于每股18.94美元。 【7410805】

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