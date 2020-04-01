华为2019年收入8588亿 净利627亿 中国生产全部恢复

中关村在线消息：华为与日前公布了其2019年年度业绩。数据显示华为在2019年全球销售收入8588亿元，同比增长19.1%；净利润627亿元，同比增长5.6%；经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%。





另外，2019年华为研发投入1317亿元，占全年销售收入15.3%，近十年投入研发费用总计超过6000亿元。

华为轮值董事长徐直军评价称：“2019年对华为来说是不平凡的一年，在极为严苛的外部挑战下，全体华为员工团结一致，聚焦为客户创造价值，赢得广大客户和伙伴的尊重和信任，整体经营稳健。”

区域收入方面：中国分区拔得头筹

华为公布数据显示，2019年华为中国分区收入5067亿元，同比增长36.2%；

欧洲中东非洲分区收入2060亿元，同比增长0.7%；

亚太分区收入705亿元，同比减少13.9%；

美洲分区收入525亿元，同比增加9.6%。

对于2019年华为海外收入占比的下降，华为轮值董事长徐直军表示，与谷歌GMS服务不能使用密切相关。中国以外的消费者业务在2019年5月16日之前高速增长，之后快速下降，第四季度稍有恢复。

同时华为轮值董事长徐直军还透露，2019年华为消费者业务海外收入受到的影响，至少在100亿美元左右。

按照企业业务划分：消费者业务增长强劲

运营商业务领域，累计为超过50个国家和地区的4,000多万偏远区域人口提供移动互联网服务，实现销售收入2967亿元，同比增长3.8%。

企业业务领域，全球已有700多个城市、世界500强企业中的228家，选择华为作为其数字化转型的伙伴。实现销售收入897亿元，同比增长8.6%。

消费者业务方面，2019年华为智能手机发货量（含荣耀）达到2.4亿台，同比增长约16.5%，成为全球第二大手机厂商。实现销售收入4673亿元，同比增长34%。

5G贡献相对较小 原因是5G还在部署初期阶段

华为轮值董事长徐直军表示，目前5G占运营商业务和整体收入的比重都非常小，2019年全球5G还是部署起步阶段，没有到规模部署阶段。但5G在全球的热度是前所未有的，从没有这样一个技术让全球消费者熟知。

同时徐直军也直言道，美国的调查对华为产生了很大影响，华为花大量的时间与政府监管机构和合作伙伴解释。但是徐直军强调：“面对未来更趋复杂的外部环境，我们唯有持续提升产品和服务的竞争力，聚焦为客户和社会创造更大价值、开放创新，才能抓住行业数字化、智能化的历史机遇，实现持续稳健的发展。”

华为与谷歌的关系



华为轮值董事长徐直军表示，2019年5月16日之后，华为的新手机无法预装谷歌的GMS，华为也推出了自己的HMS。

徐直军还称，希望谷歌的应用能够在华为的应用市场上架，就像上架苹果应用市场一样。让华为海外用户能够使用谷歌的应用。

疫情对于华为的影响

目前全球疫情下，已经对多个行业产生了影响。对于华为供应链的问题，华为轮值董事长徐直军透露，目前华为中国市场的生产活动全部恢复，短期内满足全球产品需求没有问题。

徐直军表示，就全球市场而言，供应链每天都在通报全球供应商动态，确保生产。如果全球疫情没有得到控制，长期能否确保供应很难预测，但华为会努力采取措施确保供应延续。





2020年是华为最艰难的一年

华为轮值董事长徐直军表示，2019年是华为最挑战的一年，但还有5月16日之前的快速增长阶段，还有大量的储备应对客户需求。

2020年是华为公司最艰难的一年，全年都处于实体清单之下，产业界预测华为的储备也快要用完了，2020年也是检验华为供应连续性能否保证的关键一年。

此外，徐直军表示，新冠肺炎疫情又是华为没有预料到的，带来的全球经济衰退、需求放缓等一系列问题，是2020年没有预测到的新的挑战。全球疫情还在发展，首先要确保员工的安全，现在没有精力、也很难做出全年的预测。

”2020年我们力争活下来，希望明年还能发布年报。“徐直军感慨说。【7410784】







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