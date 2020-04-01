OPPO Ace2渲染图曝光 依然主打性价比

中关村在线消息：此前，OPPO副总裁沈义人曾在微博宣布将于4月正式发布性价比新机——OPPO Ace2 5G超级玩家。近日，知名爆料博主@数码闲聊站 曝光了该机的最新渲染图，并透露了该机的一些信息。



网曝OPPO Ace2最新渲染图

据@数码闲聊站 介绍，去年的OPPO Reno Ace原本隶属于“K”系列，定位偏向于游戏型高性能手机，但今年从沈义人的微博小尾巴来看，OPPO Ace2将脱离“Reno”系列，但产品定位不变，起售价在4000元左右，依然主打性价比。



OPPO Ace2依然主打性价比

根据工信部数据显示，OPPO Reno Ace2正面将采用一块6.5英寸AMOLED显示屏，屏幕分辨率为2400×1080，前摄开孔位于屏幕左上角；后置相机采用圆形“奥利奥”四摄方案，规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素+200万像素；整机尺寸为160.0×75.4×8.6(mm)，重185g。



OPPO Reno Ace2搭载骁龙865处理器

配置方面，OPPO Reno Ace2核心将搭载搭载骁龙865处理器，支持双模5G网络，最高配备12GB+256GB存储组合；机身内置1955mAH双电芯方案，支持65W快充。据爆料，该机还可能会支持120Hz屏幕刷新率。【7409485】

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