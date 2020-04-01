    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    OPPO手机OPPO Reno Ace2（全网通）

    OPPO Ace2渲染图曝光 依然主打性价比

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲

    中关村在线消息：此前，OPPO副总裁沈义人曾在微博宣布将于4月正式发布性价比新机——OPPO Ace2 5G超级玩家。近日，知名爆料博主@数码闲聊站 曝光了该机的最新渲染图，并透露了该机的一些信息。

    OPPO Ace2渲染图曝光 依然主打性价比
    网曝OPPO Ace2最新渲染图

    据@数码闲聊站 介绍，去年的OPPO Reno Ace原本隶属于“K”系列，定位偏向于游戏型高性能手机，但今年从沈义人的微博小尾巴来看，OPPO Ace2将脱离“Reno”系列，但产品定位不变，起售价在4000元左右，依然主打性价比。

    OPPO Ace2渲染图曝光 依然主打性价比
    OPPO Ace2依然主打性价比

    根据工信部数据显示，OPPO Reno Ace2正面将采用一块6.5英寸AMOLED显示屏，屏幕分辨率为2400×1080，前摄开孔位于屏幕左上角；后置相机采用圆形“奥利奥”四摄方案，规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素+200万像素；整机尺寸为160.0×75.4×8.6(mm)，重185g。

    OPPO Reno Ace2参数公布 6.5寸屏+48MP四摄
    OPPO Reno Ace2搭载骁龙865处理器

    配置方面，OPPO Reno Ace2核心将搭载搭载骁龙865处理器，支持双模5G网络，最高配备12GB+256GB存储组合；机身内置1955mAH双电芯方案，支持65W快充。据爆料，该机还可能会支持120Hz屏幕刷新率。【7409485】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Ace2渲染图曝光 依然主打性价比http://news.zol.com.cn/741/7410781.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7410781.html report 911 中关村在线消息：此前，OPPO副总裁沈义人曾在微博宣布将于4月正式发布性价比新机——OPPO Ace2 5G超级玩家。近日，知名爆料博主@数码闲聊站 曝光了该机的最新渲染图，并透露了该机的一些信息。网曝OPPO Ace2最新渲染图据@数码闲聊站 介绍，去年的OPPO Reno Ace原本隶属于...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：OPPO Ace2渲染图曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错